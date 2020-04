Il y a cinquante ans mouraient The Beatles

Hello ou goodbye?

Phanee de Pool Chanteuse «Les Beatles pour moi, c’est le

souvenir de Papa Pool au volant de sa vieille Ford Scorpio, clope au bec. Il chantait «All you Need is Love» et moi je lui disais que, «all je needais», c’était qu’il s’arrête car j’avais mal au cœur sur la banquette arrière. Heureusement, vingt-cinq ans plus tard, j’écoute ce morceau sans nausée en conduisant ma propre voiture. Les temps changent mais leur musique demeure!.»



Daniel Rossellat Président de Paléo «L’annonce de la séparation fut un immense choc car j’étais un grand fan des Beatles. Mon premier disque avait été un super 45 tours avec «Michelle»… Et j’avais pris une monstre bordée par mon père qui trouvait que je ne devais pas utiliser mon argent de poche pour acheter de la musique de sauvage faite par des sauvages! Elle était pourtant bien gentille, cette chanson… Ce groupe a révolutionné la musique pop.»



Thomas VDB Humoriste «À chaque fois que j’entends le solo de guitare «A Hard Day’s Night», je me demande si ce n’est pas mon solo de guitare préféré au monde. De façon générale, je pense que chaque morceau des Beatles est quelque part le meilleur morceau du monde: «A Day in the Life» est le meilleur morceau de tous les morceaux faits de deux parties bien distinctes, «Hey Bulldog» est le meilleur titre avec un nom de race de chien, etc.»