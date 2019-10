Ibrahim Maalouf, pop à pistons

La belle trompette baladeuse d’Ibrahim Maalouf ne quitte plus la route des concerts. Nouveau héraut des festivals estivaux, le souffleur franco-libanais revient cet automne pour une tournée des Arena, la première d’une telle ampleur dans sa carrière. Étape genevoise ce samedi 2 novembre.

Il y a, bien entendu, un nouveau disque à proposer au public: «S3ns», onzième opus studio. «Sens», avec le chiffre «3» à la place du «e». Pour dire? Que le mot recoupe trois définitions: la direction que l’on prend, les cinq sens, ouïe, odorat et compagnie, et la signification des choses en tant que telles. Trois sujets nécessairement complémentaires, selon Maalouf. Qui réunit l’ensemble autour d’un thème central, la résilience. «Parce que je suis né au Liban pendant la guerre civile. Et parce que la vie n’est simple pour personne.» Moralité? «Ces trois sens constituent le chemin naturel vers la résilience.»

Destinée grand public

Ainsi fait, le gaillard nous enthousiasme joliment. Quand bien même il y aura toujours un moment où, résolu à discuter le bout de gras avec lui, on y va non sans méfiance. Car Maalouf a quelque chose d’ambivalent: toujours fier de jouer de l’instrument microtonal inventé par son père, le souffleur est capable de formidables embrasements entre Orient et Occident, et de concepts rutilants, voire détonants – son hommage à la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum en 2015, cet autre à Dalida deux ans plus tard. Savant, solide, séduisant. «Je suis complètement là-dedans», rassure le musicien. Dans un même temps cependant, Maalouf manifeste un certain opportunisme, larguant son cuivre partout où l’occasion se présente, chez -M-, chez Eddy Mitchell, pour un film de Yann Arthus-Bertrand… En embrassant une destinée grand public, Maalouf vire les abstractions du jazz instrumental pour adopter les rondeurs de la variété. «J’ai toujours fait mes choix de manière instinctive, se défend-il. En suivant le cœur plutôt que la tête.»

Le rire d’une petite fille

Maalouf est pop, il ne dira pas le contraire. Rappelons qu’elle reste le fait d’un musicien formé au Conservatoire. «Le premier jet, la première intuition, relève du jeu spontané, l’improvisation, à la trompette, très souvent au piano également. L’écriture ne vient qu’après, avec les arrangements.» Maalouf cependant esquive lorsqu’on l’interroge sur la manière dont son «artisanat» s’accommode des très grandes salles («Ce n’est pas un objectif en soi. Ça nous permet de voir large s’il y a du monde qui vient»). C’est son job, d’accord. Si loin de ce jugement tombé en novembre 2018: quatre mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur une collégienne de 14 ans. Ce que le musicien nie en bloc.

Sûr qu’on le préfère en père de famille gâtionnant, ravi par le rire de sa fille, lorsque, bébé, celle-ci tentait de se mettre debout, puis tombait sur ses fesses sans perdre le sourire. Ibrahim Maalouf, qui enregistre tout, les voix et leurs intonations, les bruits aussi («Je vois de la musique en tout»), a placé la séquence familiale dans son nouvel opus. La chanson s’intitule «Happy Face». «Pour avoir la joie et c’est tout. Ce qui constitue le titre le plus profond de l’album. Les enfants ont le sens inné de la résilience. Pour eux, tomber reste joyeux. Pour nous, adultes, c’est un échec. Derrière pareille banalité se cachent les plus belles vérités.»

Vers le Chili d’Allende

«Happy Face», on apprécie lorsque le tutti explose en une myriade de couleurs cuivrées sur le thème ainsi rendu à l’essentiel: chanter la mélodie, plus forte encore si besoin, ne pas s’ennuyer avec des arrangements trop compliqués, ne pas hésiter à mettre le paquet, la batterie, les guitares, les synthétiseurs, et tant et plus pour que ça pète. C’est la recette Maalouf, clé du succès grand public remporté depuis «Illusions», en 2013. C’est la matière centrale de «S3ns», suite de thèmes pétaradants. Voilà ce qui irrite un certain milieu («Vous êtes spécialiste de jazz?» s’inquiète Maalouf) mais s’avère irrésistible.

Si sa musique prend racine dans «l’Orient uni», qui le lui rend («On m’écoute au Maghreb, en Turquie, dans le Golfe»), «S3ns» visite également l’Amérique latine, avec pour invité la violoniste cubaine établie en Suisse Yilian Cañizares, notamment. «Je vis en permanence avec le Chili, ne serait-ce que parce que ma sœur est pour moitié originaire de ce pays.» Du Chili aussi, ce titre qui clôt l’album, «Radio Magallanes», du nom de cette station de Patagonie qui permit au président Allende de diffuser son dernier discours, le 11 septembre 1973, jour du coup d’État. «Laisser un message de paix la seconde même avant de mourir, cela constitue un exemple de ce qu’il y a de plus beau chez l’être humain.»

Ibrahim Maalouf En concert sa 2 nov., 20 h, Arena. Infos: opus-one.ch. «S3ns» (Mister Ibé)