Harpe et harmonica, l’extrême délicatesse de Grégoire Maret

Ils se sont rencontrés par hasard sur la route des concerts. Grégoire Maret était l’invité du bassiste Marcus Miller au Monte-Carlo Jazz Festival en 2013. Soirée de prestige, avec orchestre symphonique et solistes virtuoses. Il y avait là également Edmar Castañeda, harpiste colombien. L’heure était aux derniers réglages avant que ne s’allument les feux de la rampe. «Je me suis approché d’Edmar et on s’est mis à jouer tous les deux, raconte l’harmoniciste genevois. Instantanément, on a compris que quelque chose de magique se produisait.»

Était-ce à cause de leur statut à part, le fait qu’ils pratiquent l’un comme l’autre un instrument peu courant dans le jazz? De cette entente immédiate, un duo est né, que le public genevois découvrira sur scène au Manège d’Onex, jeudi 7 et vendredi 8 novembre. Une nouvelle étape pour l’enfant du pays, parti faire carrière aux Amériques: Grégoire Maret lâche ici les formules soul savantes, les éclats somptueux de son orgue à bouche, pour aborder un continent autrement original. «Je cherche à simplifier les choses, je m’envisage plus en poète qu’en artificier, concède l’artiste suisse. Bien sûr, j’espère divertir le public, faire en sorte qu’il vibre. Mais l’honnêteté vaut plus encore, car elle fait toujours sens.»

Vers l’Amérique du Sud

Harpe et harmonica: aussi surprenante et inédite soit-elle, cette alliance fonctionne parfaitement. Un album est paru en été 2019, qui scelle la rencontre: «Harp vs. Harp» (l’harmonica se dit également mouth harp en anglais) constitue une collection de ballades à mi-chemin du folk sud-américain et de la blue note. Collés l’un à l’autre, Edmar Castañeda et Grégoire Maret voyagent du tango argentin à la bossa-nova brésilienne. Puis ils remontent vers le Venezuela et la Colombie, vers les llanos, les terres des éleveurs, berceau de la musique llanera avec laquelle Edmar Castañeda a grandi.

Sa harpe vient de là, très différente du modèle classique en ce qu’elle suit une gamme diatonique et demande un nouvel accordage à chaque changement de tonalité. On apprend ainsi qu’Edmar Castañeda, qui vit désormais à New York comme le compère Maret, a d’abord appris le répertoire traditionnel en famille, avant de développer de nouveaux instruments, ajoutant des cordes supplémentaires permettant de jouer un accompagnement de basse. En résulte un jeu d’une richesse extraordinaire, la harpe imitant aussi bien le piano que la guitare. Quant à l’harmonica, celui de Grégoire Maret se délecte lui aussi d’une virée dans les graves, pour évoquer cette fois le timbre du bandonéon.

Ainsi va cette séduisante fusion, dont émergent quatre compositions originales, quatre pépites d’une délicatesse extrême: «Blueserinho», «Acts», «No Fear» et «Hope» alternent rythmiques dansantes et nostalgie rêveuse. On touche là au meilleur de ce duo. Lequel n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. «J’adore les sonorités latines, confie Grégoire Maret. Je connais en particulier le Brésil, où je passe beaucoup de temps, étant marié à une Brésilienne. J’ai un intérêt particulier pour les métissages. Avec Edmar, nous découvrons sans cesse de nouvelles couleurs.»

L’avantage de la rareté

On sait combien, dans le domaine du jazz, les harmonicistes professionnels ne courent pas les rues. Quant à la harpe, en dehors du répertoire classique, son utilisation s’avère encore plus rare. Des antécédents existent cependant. Ce sont des femmes afro-américaines, aux États-Unis, qui ont élaboré un répertoire complet pour la harpe, dans le be-bop d’abord, avec Dorothy Ashby dès les années 1950, puis avec Alice Coltrane dans le free-jazz.

Edmar Castañeda, comme Grégoire Maret, a choisi de mener une carrière avec un instrument catalogué «insolite». Ç’aurait pu constituer un handicap. La rareté désormais lui garantit son exclusivité. Edmar Castañeda a tout loisir de circuler parmi les vedettes, de Paquito D’Rivera, son mentor, à John Scofield, de Sting à la pianiste japonaise Hiromi. Idem pour Grégoire Maret, qui a côtoyé Herbie Hancock comme Tito Puente, croisant Richard Bona aussi bien qu’Elton John. Edmar et Grégoire, ces deux-là étaient faits pour s’entendre.

«Harp vs. Harp», Grégoire Maret & Edmar Castañeda (ACT). En concert je 7 et ve 8 nov., 20 h, Manège d’Onex, rte de Chancy 127. Infos: spectacles-onesiens.ch