Gli Angeli fuguent à la polonaise

C’est une ville qui porte fièrement, dans ses traits, ses rues et ses recoins les plus cachés les traces de sa splendeur passée. Le visiteur qui s’aventurerait aujourd’hui entre ses plis, en y flânant ou en naviguant sur les multiples canaux qui la traversent – tous embranchés au fleuve Oder – découvrirait la richesse chromatique des façades du centre historique et serait sans doute impressionné par l’allure monumentale de sa cathédrale gothique ainsi que par l’élégance des lignes de son Hôtel de ville. Wroclaw, ville polonaise proche de l’Autriche et de l’Allemagne, est donc ce qu’il convient d’appeler un joyau architectural et urbanistique auquel on résiste difficilement. Mais ce carrefour culturel discret et autrefois crucial sur l’échiquier «mitteleuropéen», captive aussi pour des atouts moins visibles mais tout aussi palpitants.

Le regard rivé vers l’Italie

Pour en mesurer la portée, il faut se tourner vers l’ensemble genevois Gli Angeli et son chef Stephan MacLeod. Cette formation spécialisée dans le répertoire baroque publie ces jours-ci, pour le compte de la maison romande Claves, un album éclairant, qui établit, en compagnie de l’Orchestre baroque de Wroclaw et du Concerto Palatino, un portrait musical de la ville au XVIIe siècle. Sans prétentions d’exhaustivité aucune, mais à l’aide de quinze pièces sacrées représentatives de l’époque, l’album fait resurgir une esthétique et un monde peuplé de noms pour la plupart oubliés du grand public. Qui sont-ils, ces faiseurs de musique?

On croise Asprilio Pacelli par exemple, Italien d’Ombrie, mort à Varsovie en 1623. Maître de chapelle du roi Sigismond III (couronne de la dynastie Vasa qui sera plus tard roi de Suède aussi), l’homme figure ici avec son somptueux «Dum esset rex» à vingt voix et cinq chœurs! À peine plus loin, d’autres noms et d’autres pièces – souvent plus intimistes – témoignent de la présence massive des Italiens (Biagio Marini, Marco Scacchi), mais aussi des Allemands (Paul Schäffer, Tobias Zeutschner…) et, bien évidemment, des Polonais (Adam Jarzebski, Mikolaj Zielenski). Alors, Wroclaw ville aux milles métissages? Oui, en partie si on considère que son destin, quelque peu cabossé à vrai dire, n’a cessé de pencher tantôt du côté germanique, tantôt vers le polonais, selon les vicissitudes de telle maison royale, de tel autre conflit ou encore de tel armistice. Ces fluctuations ont imprégné sa culture de diversités.

Mais à ces aspérités de l’Histoire, il faut surtout ajouter d’autres considérations. «Au XVII siècle, Wroclaw , à l’instar des autres cités du long de la Vistule comme Varsovie et Gdansk, s’est beaucoup tournée vers l’Italie, qui incarnait le modèle absolu en matière de musique chorale, explique le chef Stephan MacLeod. On retrouve ainsi, dans tout le corpus d’œuvres conservé dans les riches fonds d’archives, les traits et les cadres dominants de cette tradition. La musique qui en découle n’est pas seulement belle et bien écrite, mais elle a aussi une grande légitimité. Elle a une solidité esthétique qui est perpétuée par un puissant contexte religieux, comparable à celui qu’on trouvait à cette époque en Italie précisément.»

Des archives opulentes

Gravé en trois jours seulement au sein du fastueux et moderne Forum National de Musique de Wroclaw, le disque jouit et fait état des qualités acoustiques des lieux. Il éclaire aussi, avec ce soin scrupuleux du détail qu’on connaît chez Stephan MacLeod, un pan d’histoire musicale dont la résurgence doit beaucoup au musicologue et organiste polonais Marcin Szelest. «C’est grâce à sa connaissance approfondie des innombrables et très riches fonds d’archives qu’il a été en mesure de nous proposer un choix de pièces. D’entrée, nous avons compris qu’on avait affaire à de la grande musique. Nous avons sélectionné les œuvres et nous avons lancé le projet, soit un concert et l’enregistrement.»

Palpitante dans chacune de ses étapes, cette fugue polonaise nous mène vers des découvertes qu’il faut cueillir sans réserve.

«17th-Century Sacred Music in Wroclaw», par Gli Angeli, Concerto Palatino et l’Orchestre baroque de Wroclaw, Stephan MacLeod (dir.). Claves

