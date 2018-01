Geule Blansh, le rap des idées noires

Soleil blême. Froid de canard. Rien ne bouge aux pieds des tours de Carouge. Y aura-t-il de la neige aujourd’hui? Ça collerait bien avec notre rendez-vous. Il s’appelle Geule Blansh. Il est rappeur et c’est bien son visage pâle qu’il entend évoquer avec son nom de scène. Doté de mots qu’on découvre des plus sombres sur un remarquable premier album, J’raconte, Geule Blansh sera de la partie le 23 mars prochain pour la 20e édition du festival Voix de Fête.

Jeune au pays des banques

Geule Blansh, le voici qui s’amène. Haut de taille, corps solide, visage rond mangé par une jeune barbe. Yann Vallelian, 24 ans, vient de Troinex. Chez les riches. «Un jour, ma prof d’école a appelé mes parents: mes baskets étaient usées, ma famille avait-elle des soucis?!» Non, pas de problème. Sinon lorsqu’est venue l’adolescence. «Rien à voir avec une vie dans la cité, bien sûr.» Mais la vie quand même. Quête d’amour, beaucoup d’alcool, plus un rond, solitude, frustration. Pour les grandes études, c’était raté. Tous les détails sont dans Comme si c’était hier, La belle et le clochard ou Méconnaissable, trois des 18 titres qui racontent les «reflets» de sa prime jeunesse.

«Le pays des banques? C’est aussi, et souvent, la merde pour les jeunes – les moyens qui manquent, les dettes, les poursuites. Les plus riches ne connaissent pas les plus pauvres. À Genève, les classes sociales sont bien marquées.» Alors, sa classe à lui, Geule Blansh la traite dans ses textes: le monde des grands, c’est «argent et prise de tête», rien d’attirant. Conclusion de la chanson: «Pas envie de me lever». Il a 12 ans lorsqu’il écrit des rimes pour la première fois. Son père tient un magasin de vinyles, le vieux rock séduit l’enfant. Sa mère, elle, écoute Eminem. Et son grand frère les rappeurs français. Ça plaît à Yann, qui s’exerce au micro sur les faces B du groupe français Scred Connexion, affûte sa plume en suivant l’exemple de Youssoupha. «Une qualité d’écriture incroyable, les jeux de mots aussi forts que les thèmes.» Geule Blansh a trouvé sa voie: le rap, oui, mais avant tout parce qu’il y a des textes, bien foutus, bien taillés et qui font sens.

En marge des modes

Encore fallait-il trouver les chemins de la scène. Pour cela, il faut des occasions de s’essayer, de se confronter au public. Son «crew», sa bande, ce sera 13Sarkastik, une poignée de cracheurs de mots, un collectif parmi tant d’autres que Genève voit se développer régulièrement. Dans 13Sarkastik, Geule Blansh rencontre Di-Meh, aujourd’hui bien installé à l’enseigne de la Superwak Clique. La généalogie du rap genevois va ainsi, qui aura trouvé au passage un support favorable dans les maisons de quartier. Qui se souvient de Geule Blansh, des autres aussi, attablés, studieux, lors d’un atelier d’écriture carougeois? Il semblait timide. Ou était-ce tout simplement qu’il n’avait pas la grande gueule, à 18 ans? Un monde est passé depuis. À son tour, Geule Blansh anime des ateliers rap. «Mais ça n’intéresse plus les ados. Ils veulent aller vite, mettre du son plus que du texte.»

La mode du vocoder sur la voix, les tournures toutes prêtes, les gimmicks qui plaisent aux gamins? Geule Blansh s’en balance. Il est «old school», vieille école, et c’est ainsi qu’il avance, ainsi qu’il balance les vers les plus costauds, les «punchline», de J’raconte: «Non-violent, j’écris des rimes qui cognent, je tise, j’m’isole, oui, j’picole, j’aurai pu appeler ce morceau trip d’ivrogne.» Triste, la vie? J’raconte et son spleen citadin à peine largués, Geule Blansh, déjà, vit autre chose. Une amoureuse. Un apprentissage. Au rendez-vous carougeois, Geule Blansh sourit. «Le rap, c’est pour raconter la vie.» C’était sombre hier. Ça sera autre chose demain. Le grand gaillard se lève, salue chaleureusement, puis s’en va soigner son «foutu rap» comme il dit. Aux pieds des tours, on se réchauffe déjà.

«J'raconte» Geule Blansh, Sans Censure Prod; en concert ve 23 mars, festival Voix de Fête.