Gábor Takács-Nagy, un chef discret et conquérant au Verbier Festival

C’est un spectacle qui se répète depuis une douzaine d’années au Verbier Festival. A chacune de ses éditions, surgit à plusieurs reprises sur scène, durant les deux semaines que dure la manifestation, une sorte de dream team formée de musiciens aguerris. Aujourd’hui, ils sont tous membres des meilleurs orchestres dans le monde mais, plus jeunes, ils ont parfait leurs armes au sein de la formation symphonique de Verbier. L’été venu, la petite troupe se retrouve dans la station valaisanne pour donner vie au Verbier Festival Chamber Orchestra (VFCO) et rejoindre ainsi un mentor solaire et conquérant, dont l’énergie contagieuse irradie parmi les pupitres et dans la salle de concert. Cet homme, Gábor Takács-Nagy, est une signature incontournable de la manifestation, moins glamour certes et bien plus discrète que celle du directeur musical Valery Gergiev, mais tout aussi cruciale.

Le cœur du spectacle dont il est question, il est incarné par lui précisément. Par son port sur la scène, par une gestuelle à la fois sèche – on croit revoir Boulez par courts instants – et sensuelle à la fois. Il y a ensuite les expressions du visage qui semblent ajouter des sous-titres à la musique, comme pour souligner les textures, les couleurs et les tensions dans la partition.

«Je sais qu’une partie conséquente des musiciens du VFCO revient à Verbier parce qu’il est là, fidèle au poste», nous glisse une observatrice avisée du festival. Cette puissante connivence, on la retrouve dans les sourires fréquents échangés durant les concerts, dans ces gestes discrets et complices que le chef adresse à tel musicien entre un mouvement et un autre. Et surtout, dans un rendu musical souvent renversant, qu’on aura savouré pleinement à deux reprises. Vendredi – avec une «Deuxième Symphonie» de Brahms mémorable – et dimanche, en compagnie des pianistes Sergei Babayan et Daniil Trifonov.

