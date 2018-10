Fusion chaude au cœur de l’ethnomusicologie

Fusion. Le terme est indissociable des années 70, du jazz-rock de Weather Report au rap metal de Run DMC. On croyait l’affaire classée. Voilà qu’elle revient. En 2018, c’est au cœur des musiques traditionnelles que ça «fusionne». De préférence au pluriel, histoire qu’on y mette autant d’Asie que d’Afrique, d’Ottomans que d’Ibères, de Grecs que d’Ukrainiens.

Chaudes, les fusions. Tel est le thème que se sont donné les Ateliers d’ethnomusicologie pour leur festival d’automne, à suivre du 1er au 11 novembre. Une édition attendue, d’autant plus qu’il s’agit de la première manifestation d’envergure programmée entièrement par le nouveau directeur des Ateliers, Fabrice Contri (lire ci-dessous).

Que dit le programme? Qu’il y aura force rencontres «inédites» à suivre à l’AMR et à l’Alhambra. Également des vedettes proches de la pop. Ainsi du violoncelliste Vincent Segal. Vu aux côtés du rocker -M- aussi bien que du joueur de kora malien Ballaké Sissoko, ce féru d’Afrique prend à Genève une autre direction encore: la musique classique turque, en compagnie de Savas Özkök, à la cithare kanun, et Derya Türkan, à la vièle kemence. À suivre samedi 3 novembre. Que dire encore du trio Sara, emmené par le violoniste Tunisien Jasser Haj Youssef, joignant à l’archet piano et contrebasse? Lancé dans les gammes complexes du maqâm arabe, voilà un équipage parfaitement comestible pour un festival de jazz. À voir vendredi 9 novembre.

Éclectisme savoureux

En 2018, les Ateliers jouent à cheval entre répertoires plus grand public et sélections pointues. Est-il pour autant pop, l’esprit du festival tel que voulu par le nouveau directeur? Oui, en ce qui concerne sa présentation. Ce sont les danses et chants de Russie et d’Ukraine par le chœur The Virtual Village Ensemble, oui, mais dans un programme sondant le populaire «Sacre du printemps» de Stravinski. De la canzone popolare de Gênes par la compagnie Trallalero? Certes, mais à la croisée du bel canto. De même, là où il est question de la célèbre harpe luth mandingue, la kora, le répertoire est revisité par le guitariste sud-africain Derek Gripper. En 2018, les Fusions de Fabrice Contri visent un plus large public que les seuls amateurs de musiques traditionnelles. Au risque de déplaire à ces derniers? On relève le côté «formule» du programme; on se réjouit, toutefois, de ce festival à l’éclectisme néanmoins savoureux.

«Les musiques programmées par les Ateliers, défend Fabrice Contri, c’est tout ce qui n’est pas strictement du domaine du jazz ou de la musique classique, tout ce qui n’est pas lié à une tradition écrite, notamment en ce qui concerne la transmission. J’essaie de mettre en valeur des musiques pas ou peu programmées dans les grands réseaux de distribution, peu présentes dans le quotidien des gens. Si un chanteur de rap amène sa vision liée à une culture particulière, alors, oui, celui-ci aura une place dans les concerts des Ateliers.»

Festival Les nuits du monde: Fusions Du 1er au 11 nov., AMR et Alhambra. Infos: adem.ch (TDG)