Flèche Love, guerre et paix dans les chairs de la pop

Cet album n’est pas facile. Ni à entendre, ni à comprendre. Est-ce le prix à payer pour découvrir une démarche originale? Certainement! Et l’on y retournera, encore et encore, pour écouter ce cri, ces mélopées, éminemment personnelles. «Naga Part. 1» – a valeur de révolte individuelle, de prise de position. Féministe, égalitariste, écologiste, pile dans l’air du temps, ainsi va Flèche Love. Elle s’interroge également sur les besoins du corps, plus que sur les nécessités de la société qui l’entoure. Elle brasse le tout avec une bonne dose de spiritualité recomposée. Où se côtoie une conception toute personnelle du chamanisme, une forme d’identité berbère aussi bien qu’un Orient de fantasmes clairs-obscurs, entre autres.

Tout cela s’est révélé il y a quelques années. Lorsqu’Amina Cadelli, chanteuse genevoise pour le groupe Kadebostany, s’arrache de cette aventure-là et décide de voler de ses propres ailes. C’est alors tout son être, tout son art également, que la jeune femme remet en cause. Pour aboutir, enfin, à ce premier album solo. «Naga Part 1» porte toujours les traces des déveines du passé.

Produit en solitaire

L’objet a été longuement mûri. L’écriture, d’abord, se veut totalement spontanée, pour témoigner le plus justement possible de la vision personnelle d’Amina Cadelli. En résultent des formules, métaphores, références, qui plus d’une fois sortent de l’ordinaire, jurant totalement avec les figures imposées par le registre pop. Ainsi du puissant, non moins fascinant «Sisters», qui dit, en substance (en anglais dans le texte original), «Nous sommes comme des cakes, nous sommes faites de quantité d’ingrédients». L’image paraît triviale, l’impression qui s’en dégage, toutefois, possède un goût étrange, un goût unique. Qui se dédouble encore avec la musique. La voix surprend en passant d’un registre guttural à des hauteurs cristallines («Nomades del Sol», en espagnol, le voltigeur «True Love», en anglais), en migrant d’un chant aérien à une scansion rap très articulée.

La production enfin. Réalisés le plus souvent en solitaire par Amina Cadelli, les arrangements se construisent en étages successifs, sur des mélodies en mineur rehaussées de percussions, sonorités synthétiques, lancinantes, évoquant tour à l’ambient, le krautrock, la pop cosmique et le trip-hop.

«Naga Part.1» Flèche Love (Musique Sauvage/PIAS, Musikvertrieb). En concert le 5 oct, Usine, Kalvingrad. (TDG)