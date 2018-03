Fidèle des scènes romandes, le chef Jesús López Cobos n’est plus

Pour retrouver ses premières traces dans le paysage musical romand, il faut remonter le fil du temps, quatre décennies et plus. Durant la saison lyrique 1976-1977, le chef d’orchestre espagnol Jesús López Cobos descendait dans la fosse du Grand Théâtre pour diriger un Don Carlos de Giuseppe Verdi. Couronnée de succès, cette expérience genevoise allait se renouveler à maintes reprises, lors de neuf autres productions, et cela jusqu’à une dernière apparition en septembre 2015, pour un Guillaume Tell de Rossini. Les mélomanes attendaient le chef une fois encore à la direction du Faust de Gounod, mis en scène il y a peu à l’Opéra des Nations.

Le destin en a voulu autrement. Atteint par le cancer, le natif de Toro (province de Zamora) est décédé vendredi matin à Berlin, où il résidait depuis longtemps. Il était âgé de 78 ans. Si sa disparition raisonne particulièrement sous nos latitudes, c’est parce que le chef y avait instauré des relations artistiques fécondes et fidèles. Souvent invité par les formations d’ici, et tout particulièrement par l’Orchestre de la Suisse romande, Jesús López Cobos avait surtout assuré la direction artistique de l’Orchestre de chambre de Lausanne entre 1990 et 2000. Le règne de cet artiste élégant et d’une grande discrétion, avait permis à l’OCL de faire un bond artistique notable, notamment dans le domaine de l’opéra.

Car c’est dans la fosse que l’Espagnol s’est illustré tout particulièrement. Chez lui, à la tête du Teatro Real de Madrid (2003-2010), et encore plus ailleurs en Europe. En Allemagne, sa réputation s’est affermie dans les murs de l’Opéra de Berlin, qu’il a dirigé entre 1981 et 1990. Sur la scène tout aussi prestigieuse de l’Opéra de Vienne, dont il a foulé la fosse et l’estrade à 92 reprises, jusqu’à un dernier concert, le 8 janvier de cette année. «Il aimait profondément et par-dessus tout son travail, note dans un communiqué son agence Conciertos Vitoria. Il savait que 50% de ses activités de chef consistaient à expliquer aux musiciens sa vision de chaque œuvre, sans pour autant vouloir faire passer celle-ci comme la seule possible.» Humaniste profond – il était aussi diplômé en philosophie – Jesús López Cobos laisse le souvenir d’un chef rigoureux et sensible. Qualités qui lui ont valu, à 41 ans seulement, un prestigieux Prix Princesse des Austuries. (TDG)