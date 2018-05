Festiverbant, vingt ans de rock en campagne

Festiverbant, pour qui consomme du concert en toutes saisons, s’incarne dans un homme en particulier: au Chat Noir comme à Voix de Fête, à Paléo comme à l’Arena, où n’a-t-on croisé Michel Studer et sa moustache électrique! Depuis près de dix ans, ce physiothérapeute de métier veille à la programmation du festival de Landecy. Studer cultive cette touche particulière, cette «âme» comme il dit, qui fait du Festiverbant le rendez-vous chéri des amateurs de rock, hard, blues et Cie, moment de furia bonnarde revigorant l’été finissant.

Cette année, c’est la 20e édition. À suivre du 24 au 26 août. Qu’on s’en préoccupe aujourd’hui déjà? Manière de rendre hommage à une manifestation organisée par des bénévoles uniquement, qui reste toujours gratuite au public et met un point d’honneur à payer les musiciens. Cela malgré un budget dérisoire en comparaison des gros et moyens festivals estivaux: environ 150 000 francs, à peine plus pour cette édition anniversaire. Mais la fréquentation est en hausse, 6800 personnes l’an passé, dûment décomptées à l’entrée. «La Commune de Bardonnex, qui nous soutient depuis les débuts, nous aide désormais de manière plus importante.» Bardonnex qui, cette année, est la marraine du festival. L’économie selon Festiverbant, ce sont également les recettes des bars et des stands culinaires, principale ressource financière. Ainsi que les très nombreux soutiens, essentiellement locaux, dons privés et partenariats avec les entreprises du cru. «La manifestation tisse des liens de personne à personne, autant de relations qui deviennent amicales», raconte Michel Studer.

Ca va chier, groupe de reprises

La société communale, c’est de là, du reste, que vient le festival. Au mitan des années 80, un groupe d’amis festoie chaque été, la veille de la rentrée, dans le domaine viticole de Verbant, entre La Croix-de-Rozon et Compesières. Il y a de la musique, les agapes attirent de plus en plus de monde, ça fait du tapage. «Un jour, la police nous a rendu visite», se rappelle Michel Studer. Tant qu’à faire, pourquoi ne pas monter un festival avec les autorisations en bonne et due forme? Où l’on retrouvera, parmi les fondateurs, l’actuel conseiller d’État sortant Luc Barthassat, également Jean-Claude Brussino, producteur de l’émission «Autrefois Genève». Ce dernier se chargera de la programmation jusqu’en 2009, lorsque Michel Studer prend la main. «Jusque-là, je servais des bières», précise ce dernier.

Michel Studer, ou le rock dans sa matière adolescente telle qu’on l’apprécie lorsqu’on devient adulte: voilà qui résume bien l’état d’esprit du festival. «On a aimé Black Sabbath, les Stones, les Beatles et AC/DC; c’est cela, notre fonds de commerce.» Qu’il s’agisse de groupes français – le hard rock mâtiné punk rigolard de Cachemire, comme le «tribute» à Queen de CoverQueen – ou suisses – du hard des Bernois Shakra aux reprises fumeuses des Veveysans Les Fils du Facteur, en passant par les Genevois Ça va chier, fleuron des reprises rock épaisses et décalées. Festiverbant, ou l’art d’embellir le paysage estival avec du gros son qui tache. Fabrice Gottraux

20e Festiverbant Du 24 au 26 août, Landecy, festiverbant.ch (TDG)