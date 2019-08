Festiverbant égal à lui-même: 100% rock

«On ne change pas une formule qui gagne.» Les mots de Michel Studer, président de l’association Festiverbant, résument à merveille le succès du festival. Pour sa 21e édition, Festiverbant prendra lieu et place, comme à son habitude, à Landecy, sur la commune de Bardonnex, pour offrir trois soirs intensifs de rock’n’roll. L’année dernière, quelque 7300 festivaliers sont venus se remplir les oreilles du son des guitares électriques. «En tant que dernier rassemblement genevois à proposer une programmation uniquement rock, nous défendons ce style de musique à 100%», annonce l’organisateur. La messe est dite.

Du rock et encore du rock

Cette année encore, il y en a pour tous les goûts. Les styles se déclinent autour du blues, du hard rock, du rock punk et de la cornemuse écossaise. Vendredi, la grande scène de Festiverbant accueille, entre autres, le fameux groupe Crystal Ball, créé la même année que Festiverbant, en 1999. À cette occasion, les hards rockeurs lucernois verniront leur dernier disque intitulé «2020» et entameront par la suite une tournée du même nom. Jessie Lee, une ancienne candidate de l’émission de télévision «The Voice» (2015), envoûtera le public de sa voix aux timbres métalliques aux côtés des The Alchimists. Manu Lanvin sera la vedette du samedi soir. Fils de l’acteur français Gérard Lanvin, il jouera accompagné de quatre musiciens pour présenter son nouvel album «Grand Casino» et proposera quelques reprises. «Nous avons la chance de l’accueillir. C’est une formidable tête d’affiche», commente Michel Studer. Pour clore le week-end en beauté, le dernier coup d’éclat réside dans la venue du Beau Lac de Bâle pour un dixième concert au Festiverbant.

«Le Beau Lac de Bâle a joué lors de notre première édition en 1999. Il est depuis notre référence et c’est une sorte de tradition que de l’inviter tous les deux ans. Bien plus que la mascotte du festival, il représente un fleuron du rock genevois», commente Michel Studer. À l’image du Beau Lac de Bâle, l’accent est mis sur des groupes de la région genevoise tels que Celtic and Rock’n’roll, The Green Fathers, Ascenders, Spit Reckless, ou encore Toxic Gazoline.

Le tribute italien entièrement féminin, Strange Kind of Women, viendra clore les festivités avec ses reprises de Deep Purple.

Barbershop à disposition

Cette année, Festiverbant innove dans les animations annexes. «Plusieurs stands, dont un barbier, proposeront leurs services durant le festival», explique Michel Studer. Festiverbant tient aussi à offrir une vitrine pour une association. En l’occurrence, les motards des Bikers Against Child Abuse (BACA) sensibiliseront le public aux thématiques liées à la maltraitance infantile.

Afin de faire tourner une manifestation de cette ampleur, Festiverbant peut compter sur l’appui de 120 bénévoles qui s’attellent à l’organisation. Toute la nourriture, allant du risotto à la raclette en passant par les saucisses et hamburgers du barbecue, est préparée par leurs soins et cuisinée avec des produits régionaux. «Par exemple, les légumes sont gracieusement offerts par les maraîchers du coin», souligne l’organisateur.

Le paramètre de la météo

Quant à l’avenir du festival, Michel Studer reste prudent. En cause, le paramètre de la météo, mais aussi celui de la motivation des bénévoles. «Pour l’instant, ça marche bien, mais on se projette édition après édition et surtout en fonction de l’envie de tous.» Vingt et un ans que les riffs des guitares électrisent le petit village de Landecy, on peut espérer que Festiverbant dispose encore de belles années rock devant lui.

Festiverbant, du vendredi 23 au dimanche 25 août à Landecy (Bardonnex). Entrée libre. www.festiverbant.ch