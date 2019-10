Éric Legnini croise funk et jazz

La belle association que voilà dure depuis des années: Éric Legnini, pianiste belge à la réputation solide, fin meneur de band lorsqu’il faut virer du jazz au funk via le R’n’B, partage régulièrement la scène avec la chanteuse américaine Krystle Warren. Cette dernière possède un timbre gracieusement voilé, qui se marie comme de juste au talent du premier, d’autant plus lorsque le claviériste prend son trio à témoin. Legnini et Warren, ce sera là le concert de clôture du 23e JazzContreBand, qui aura aligné une septantaine de concerts en un mois de festival entre France et Suisse. Le groupe Seed, emmené par le batteur Maxence Sibille, ouvre la soirée.

Éric Legnini Trio & Krystle Warren Mardi 29 octobre, 19 h, Alhambra. Première partie: Seed