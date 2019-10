Eric Bibb, l’alliance savante et humaniste du blues et du folk

Eric Bibb, voilà un beau chanteur au timbre à la fois chaud et courtois, également guitariste séduisant, du genre à soigner n’importe quel arrangement. De sorte qu’avec le temps, sa musique, folk, blues ou globalisée, coule toujours mieux, sans anicroche ni aspérité, mais avec douceur et aménité. À l’image de son visage, d’une jeunesse immuable – Bibb a tout de même 68 ans. C’est au Vélodrome de Plan-les-Ouates, ce jeudi 17 octobre, que l’élégant songwriter, habitué des salles helvétiques, se présente cette fois.

Issu d’une famille de musiciens militants – son père, Léon Bibb, chantait déjà contre la ségrégation, Pete Seeger, le porte-parole de la contestation folk, faisait partie des amis – Eric Bibb à son tour avait de qui tenir. Aujourd’hui comme à ses débuts dans les années 60 – premiers concerts comme guitariste à 16 ans – le musicien new-yorkais n’a eu de cesse de cultiver ce même esprit progressiste qui animait ses aînés. En témoigne encore le récent «Global Griot», album tour du monde, dans lequel Eric Bibb convie luth kora de l’Ouest africain et percussions calypso des Caraïbes. Exploitation, corruption, démocratie, racisme, égalité comptent parmi les thèmes dont se soucie notre homme.

Des années 1970 à aujourd'hui

À noter également le précédent «Migration Blues», puisant dans les racines acoustiques du genre matière à porter des ballades d’une délicatesse sans fard. «Reste simple, oublie le raffinement», lui aurait déclaré Bob Dylan, que Bibb père fréquentait du temps où il participait à la fronde des «protest singers».

Des Amériques vers l’Afrique, comme en Europe également, en Suède principalement où il a longtemps vécu, Eric Bibb a dessiné en un demi-siècle de carrière un répertoire né dans le folk psychédélique des années 70, déjà ouvert sur maintes inspirations musicales venues des quatre points cardinaux. De blues, électrifié ou non, il sera finalement question pour lui, de manière épatante d’ailleurs, principalement au tournant des années 2000, ainsi de ce solide album «Home To Me», paru en 1999. Quelques gros morceaux de groove adipeux à la manière d’un Muddy Waters, de plus rustiques complaintes solitaires également, du reggae léger par ailleurs, font état du large spectre embrassé par le musicien. Qui peut revendiquer également une bonne part de l’héritage spirituel du bluesman Taj Mahal.

Au Vélodrome, Eric Bibb se présentera en quartet, Christer Lyssarides à la guitare, Neville Malcom à la basse, ainsi que Paul Robinson à la batterie.

Eric Bibb Je 17 oct., 20 h. Espace Vélodrome, ch. de la Mère-Voie 62. Infos: saisonculturelleplo.ch