Entre baroque et jazz, Tigran Hamasyan glisse vers l’Orient

Tigran Hamasyan. Son nom campe en tête de liste des pianistes de jazz en pleine ascension. Jeune homme à l’allure secrète, le musicien arménien jouait mercredi dans le cadre des Athénéennes. Lui, ici? C’est comme si Brad Mehldau était venu à Genève il y a quinze ans, l’air de rien.

Tigran Hamasyan a le langage qui convient au moment: notre époque entre deux mondes réclame une synthèse globale, un tout musical qui tienne compte de la diversité. Tigran Hamasyan est là où il faut, maintenant, capable de marier un menuet aux cadences modales d’un Keith Jarrett. Son «New Baroque», dès l’entame, pose l’idée. Bach un peu partout, mais aussi Couperin comme par inadvertance: les structures anciennes, si inventives et «modernes» à vrai dire, ouvrent sur des mélodies des Balkans, du Proche-Orient, du monde arabe. Ce sont des danses, non dénuées de tristesse. Ce sont des cellules mélodiques, des chants ramassés, brefs, comme autant d’idées fixes que le soliste fait tourner, longuement, remâchant les notes dans un soliloque évocateur.

Dans le temple de la Madeleine

Des propositions qui, sur disque, peuvent pécher par sécheresse, voire naïveté, prennent ici une amplitude indiscutable. Quitte à se faire verbeux, loquace du moins, voilà un piano jouant à présent de l’amoncellement des gammes, sorte de «all over» sonore remplissant l’espace. Une telle émulation impressionne, mais vaut moins que les merveilleuses progressions harmoniques. Du baroque vers l’impressionnisme, l’instrument récolte au passage les échos du jazz, be bop, hard bop, post bop, free. Non sans rester largement comestible, disponible pour un large public. On remarquera ici du folk, là des manières de refrain pop, lorsque, au final d’un set en apnée, le public en suspension, une comptine sifflotée conclut le concert sur un bis aussi innocent qu’un thème de film d’animation nippon.

Parlons du lieu encore. Quittant pour quelques soirs son fief de l’Alhambra, le festival a investi le temple de la Madeleine, à deux pas. L’acoustique n’est pas évidente, ni pour la force ni pour la définition du son. Il faut se concentrer, faire silence. Curieux, comme l’oreille travaille, s’adapte. Sensation diffuse d’une écoute somnolente, pour un résultat séduisant au bout du compte. Sans doute, le cachet du cadre a aidé, la nef de pierre offrant un réceptacle original, consacré, qui plus est, au génie du piano. (TDG)