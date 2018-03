Eminem dénonce la NRA lors d'un concert

Eminem a dénoncé avec force le puissant lobby pro-armes aux Etats-Unis lors d'une prestation dimanche soir aux iHeartRadio Music Awards, une cérémonie de récompenses musicales à Los Angeles.

Le rappeur américain a ajouté un couplet consacré à la National Rifle Association (NRA) au début de sa chanson «Nowhere Fast». «Ce pays tout entier devient taré / Et la NRA nous bloque le passage», a rappé Eminem, paré d'un sweatshirt à capuche noire. «Ils sont responsables de toute cette mise en scène / Ils tirent les ficelles / Ils contrôlent la marionnette», a-t-il scandé. «Nowhere Fast», chanté en duo par Eminem et l'artiste américaine Kehlani, apparaît sur «Revival», le dernier album du rappeur âgé de 45 ans.

Eminem calls out NRA in his iHeartRadio performance: "They love their guns more than our children" https://t.co/5YIlEQgh5r