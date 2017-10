Electron, entre défaite et renaissance

«En difficulté financière, le festival joue son va-tout. La 14e édition en avril sera la bonne. Ou la dernière…» Vous vous rappelez? C’était au printemps dernier, la veille d’un long week-end pascal tout de beats et de corps enlacés. Electron, rendez-vous phare des musiques électroniques en terres genevoises, rendait à la nuit ses saveurs festives tout en gardant une oreille concentrée sur l’avant-garde techno et Cie. Entre Usine et Palladium, on a dansé fort tard. Et le lendemain, on s’est reposé, repu de mille sons. Quelques jours ont passé, puis ce fut l’heure du bilan, terre à terre, avec ce constat abrupt: «L’ambiance n’a jamais été aussi incroyable que cette année. Pourtant, nous sommes dans les chiffres rouges. Il nous fallait 16 000 spectateurs, il nous en manque un millier. Sous cette forme, Electron est mort.»

Sous cette forme, Electron est mort… L’été a passé, qui a vu défiler son flot de festivals tous plus attirants les uns que les autres, chacun proposant ses soirées électroniques, au Montreux Jazz Festival notamment. Egalement dans de plus petites manifestations telles que le Week-end au bord de l’eau, à Sierre. Certaines se confondant avec les animations saisonnières, ainsi du Cirrus, à Genève. Cirrus? Etabli pour 80 jours sur les abords de la rade de juin à août, celui-ci a organisé une «scène» dans le cadre des Fêtes de Genève. Cela en collaboration avec Headfun, cette même association qui veille aux destinées d’Electron.

Au terme d’une saison régénératrice en termes financiers, l’équipe du festival a remis le pied à l’étrier et le déficit 2017 a été épongé. Jusqu’à cette annonce faite la semaine dernière: «Electron, le retour? Oui, mais dans un format inédit et une tout autre configuration.» Voilà où nous en sommes aujourd’hui. «La situation actuelle du festival est celle de 2016, mais toujours avec le déficit précédent», résume Emmanuelle Dorsaz, directrice du festival. Autrement dit, «ce n’est pas mieux, mais pas pire non plus».

Concurrence accrue

Pourtant, Electron n’a pas attendu la déveine de son édition 2017 pour modifier sa voilure. En avril dernier, en effet, le prix des billets avait été revu à la baisse, et le volet danse de la programmation ainsi que la scène de jour, trop onéreux, pour un temps abandonnés. Mais cela n’a pas suffi. L’équipe en place pouvait-elle encore compter sur ses engagements dans le privé, pour la com’, pour l’événementiel? «Nous avons eu en charge la scène du 1er août en Ville de Genève et du Nouvel-An. Mais ces engagements restent ponctuels», rappelle Emmanuelle Dorsaz. Or, des embûches que rencontre Electron, il y en a d’autres encore, non des moindres.

Electron, qui avait l’avantage à ses débuts de faire cavalier seul dans la région lémanique, doit désormais faire face à une concurrence accrue. On a mentionné les soirées électroniques du Montreux Jazz Festival; il faut également mentionner le festival Supérette à Neuchâtel, Polaris à Verbier, tous deux en hiver. Et, plus encore, Chamonix Unlimited et le Caprices festival de Crans-Montana, qui ont lieu en avril. Comme ces deux mammouths du genre, le DGTL en Hollande et Coachella aux Etats-Unis. «Coachella engage tous les plus gros artistes du moment pour deux semaines d’affilée», note Emmanuelle Dorsaz. Résultat: Electron, quoique défendant une programmation «non-commerciale», n’a plus grand-chose pour fourbir ses têtes d’affiche… «Electron, comme tous les festivals de moyenne envergure, souffre également de la hausse des cachets, et des conditions accrues en termes de transport et d’hébergement. Les demandes des artistes sont de plus en plus luxueuses.»

Un nouveau club à Genève

Que faire, alors? Les organisateurs devront choisir s’ils restent sur le week-end pascal ou étalent la manifestation sur plusieurs week-ends. Au bénéfice d’une convention avec la Ville de Genève, Electron recevra, en 2018 encore, une subvention de 200 000 francs pour le festival, et de 100 000 francs pour l’exposition traditionnellement organisée en marge des nuits électroniques. «Le festival est pluridisciplinaire, avec un versant consacré aux professionnels du domaine également. La question se pose aujourd’hui: que devrons-nous garder pour continuer?»

Réponse possible le 10 novembre: cœur historique du festival, le Zoo, à l’étage de l’Usine, donnera une soirée de soutien avec une douzaine d’artistes locaux, les DJ Reas, Gabriela, La Forêt, Puma, STRB et autres Opuswerk. L’occasion pour le programmateur des lieux, Neil Galuba, de mettre en avant cette scène genevoise en plein essor. Or, si rien n’oblige Electron à rester dans les murs de l’Usine qui l’a vu naître, ses liens avec le terreau musical du bout du lac constituent un atout. Et une bonne nouvelle en amenant une autre, tandis qu’Electron annonce son retour, une partie de son équipe, dont le directeur artistique Jérôme Soudan, viennent d’ouvrir en collaboration avec le Kraken un nouveau club, l’Audio, au 20, rue Boissonnas. Ce qui n’est pas pour déplaire à Emmanuelle Dorsaz: «Avec le club, nous pourrons établir des liens plus réguliers avec les agents d’artistes, ce qui constitue un plus pour le festival.» (TDG)