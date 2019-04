Electron, dix jours pour explorer et danser

Il s’est donné en 2018 une nouvelle identité géographique, en ancrant toute son affiche au cœur du PAV – Praille-Acacias-Vernets. Le remodelage en question a permis au festival Electron de retrouver son souffle et d’assurer une assise financière devenue difficile à stabiliser dans l’ancien périmètre, autour et dans l’Usine. Rien de plus normal, alors, qu’une reconduite de la nouvelle formule, articulée autour de trois épicentres majeurs de la vie electro genevoise – La Gravière, Motel Campo et Audio – auxquels s’ajoute le Pavillon Sicli en lieu central.

Sur ces terres d’accueil prend forme dès ce soir une programmation que les directeurs du festival, Emmanuelle Dorsaz et Jérôme Soudan, ont imaginée en équilibre entre artistes à découvrir et piliers historiques de la planète electro. Sur le premier front, il ne faudra pas manquer le passage de la Palestinienne Sama’et des Français UVB76, par exemple. Sur le second, une figure se détache avec force, celle de Laurent Garnier, personnage emblématique et figure tutélaire pour deux générations de clubbeurs.

Ajoutons encore la célébration d’une poignée de clubs et de labels qui ont fait l’histoire des cultures électroniques. Mais aussi le retour de The Hacker, la venue d’Ivan Smagghe, de Maya Jane Coles et de Danny Daze. Et on tient là une proposition luxuriante, pour le dancefloor et pour l’exploration.

Festival Electron, du 25 avril au 5 mai. Rens. www.electronfestival.ch (TDG)