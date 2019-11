Deux monstres de virtuosité brillent aux Manège d'Onex

Deux monstres de virtuosité ont secoué le Manège d’Onex jeudi: Grégoire Maret, harmoniciste genevois établi à New York, retrouvait cet autre as de la Grande Pomme, le Colombien Edmar Castañeda, harpiste d’un genre nouveau.

On connaît le style véloce de Maret, ses notes empreintes de poésie, si justes et soyeuses. Maret n’en fera jamais trop ce soir-là, rien que l’essentiel, donnant aux mélodies latines de ce duo pour le moins insolite ce qu’il faut de douceur, de profondeur. Puisqu’il est chez lui, l’harmoniciste laisse une place de choix à son compère. Lequel s’en donne à cœur joie…

Hommage à Jaco Pastorius

Cordes pincées, frappées, frottées, cognées même, la harpe cliquette, vibre et gronde tant qu’on croirait qu’elle se tord, pour finir par exploser comme le tonnerre. On reste bouche bée devant cet instrument issu des plaines colombiennes, réinventé de fond en comble. La lutherie constitue une innovation, comme la technique de jeu, ouverte sur une infinité de répertoires.

Les musiques traditionnelles? Elles sont là, dans les rythmes, les arpèges, qui se fondent dans un groove funk, une suite d’accords jazz, classiques, pop. Edmar Castañeda sait faire comme Pastorius, le fou furieux de la basse «fusion», à qui il rend hommage. Il envoie un tango de Piazzolla, une chanson brésilienne, un thème de Charlie Haden. Idem des compositions originales. Le premier album, «Harp vs. Harp», caressait bellement l’oreille? Sur scène, Edmar Castañeda et Grégoire Maret, plus tranchants, plus incisifs, manifestent une énergie impressionnante.