Deux beaux bizarres sur la ligne d’arrivée

Son parcours

Incroyablement sinueux ou terriblement droit, c’est selon. Tortueux parce que Matthieu Chedid zigzague depuis vingt-cinq ans entre tout ce que la France compte de musiciens plus ou moins pop, variété, funk, parfois rap ou quasi-rock – Vanessa Paradis, Johnny Hallyday, Brigitte Fontaine, Arthur H, Jain, Oxmo Puccino… Rectiligne car -M- ne s’est jamais perdu dans cette forêt de projets, et reste depuis son premier succès en 1999 au sommet de la notoriété francophone. Voir le jour dans une famille d’artistes (son père est le chanteur Louis Chedid, sa grand-mère la poétesse Andrée Chedid) l’a prédestiné à embrasser large, ce qu’il met en pratique à travers six albums solos, huit B.O., un spectacle musical, une tournée familiale ou, plus récemment, le réussi collectif Lamomali, entouré de musiciens maliens.

Sa formule

-M- comme Matthieu, mais aussi comme «aime» (jeu de mots), musique ou malin: en inventant en 1999 son personnage cartoonesque à la chevelure en piques, le Parisien touche le jackpot. Pas uniquement pour son disque «Je dis aime» (gag), mais aussi pour la perfection apportée à son univers sonore, thématique et visuel. Rien n’est laissé au hasard, de la guitare à deux manches en forme de cœur au décorum monstre surjouant dans le sucre glace la candeur attachante ou horripilante de -M-, dont la voix seule, plus sucrée qu’un loukoum à la vanille, résume son côté bonasse. Musicalement, le surdoué ratisse large en héritier de la chanson française des années 1970 (Michel Berger, Charlelie Couture, William Sheller, Polnareff) dopé de funk foufou pour faire «moderne» et d’une virtuosité de guitariste gentiment rock.

Son album

Après avoir mis au vestiaire son alter ego, Matthieu Chedid ressort le costard pour une «Lettre infinie» paradoxalement très datée. Entre deux paternités (sa fille Billie, 16 ans, et une nouvelle naissance à venir), le chanteur bientôt quinqua se sent d’humeur funky et ventile sa guitare wah wah. Ce qui sonnait déjà comme vieillot au début du siècle prend désormais des allures de sketch, et ce n’est pas la présence de Billie aux chœurs qui permet à l’ensemble d’effleurer le groove de Prince dans un mauvais jour. La guimauve briochée de sa voix pourrait tendre à la fragilité, ne serait-ce son appétit maniaque pour les jeux de mots façon blagues Carambar. Attention tout de même au single «Superchérie», dont le titre a priori affligeant dissimule une grande sincérité quant à son contenu. Las, -M- s’y offre les services d’une moitié de Daft Punk pour muscler en vain son funk à papa. À tout happer, -M- est devenu son propre pastiche. François Barras

Bertrand Belin

Son parcours

À 48 ans (un de plus que -M-), Bertrand Belin ne jouit pas de la même reconnaissance que son cadet. La faute à des intérêts éparpillés et des accointances musicales dérivantes. Le Breton de Quiberon a démarré dans un groupe zydeco, Stompin’Crawfish, et collaboré à Sons of the Desert. Malgré deux premiers albums sous son nom, en 2005 et en 2007, il ne décolle qu’en 2010 avec le très beau «Hypernuit». Il lui arrive de s’allier (avec Catherine Loeb, plus récemment avec The Limiñanas), compose aussi la musique des métrages de Blandine Lenoir, joue chez Dominique Choisy («Ma vie avec James Dean», 2017), participe à des spectacles («Sombreros» de Philippe Decouflé) et publie, depuis 2015, à un rythme soutenu chez P.O.L. («Requin», «Littoral» et «Grands Carnivores» qui vient de sortir), un récit pour la jeunesse, «Till», chez Actes Sud.

Sa formule

«Y en a-t-il/Y en a-t-il un/Pour me dire/Qui je suis venu/Rejoindre»… Un exemple des paroles de Belin qui, c’est le moins que l’on puisse dire, ne fait pas craquer le sens commun dans son écriture. Cultivant l’ellipse jusqu’à l’énigme, le chanteur souffle des bribes narratives et poétiques de sa voix grave et légèrement maniérée, laissant à l’auditeur le soin de recomposer le puzzle d’une signification qui n’est que rarement offerte d’entrée de jeu. Sertis dans un écrin sonore alternant entre l’atmosphérique et l’incisif – mais toujours assez rock –, ses textes y gagnent en liberté ce qu’ils perdent en clarté. Il est loisible d’y voir parfois une posture, mais ce jeu entre un sens lâche et une emphase vocale lui permet aussi ses plus belles réussites, esquissant des narrations en pointillé, épiphanies où le drame côtoie le trivial.

Son album

Après un «Cap Waller» (2015) qui peinait à se démarquer de l’excellent «Parcs» (2013), tout en abstraction sémantique, et du somptueux «Hypernuit», au lyrisme retenu mais encré de tenue, Bertrand Belin retrouve le relief et l’originalité que l’on était en droit d’attendre de lui. «Persona» ne se pose pas en hommage à Bergman, mais multiplie pourtant les masques que son titre revendique. D’une ironie et d’une nonchalance admirables sur certains titres («Camarade»), Bertrand se transforme parfois en Berlin lorsqu’il s’adonne à des joies sonores plus synthétiques («Grand Duc», mais aussi le poilant instrumental «Vertical (Dindon)» en B.O. idéale d’un film érotique seventies avec Mireille Darc). Il prend également à son compte l’héritage de son père putatif le plus naturel, un Bashung épris de mots et de guitare, dans des chansons comme «Glissé redressé» (saillie écolo: «On annonce un été embrasé de canadairs») ou «Nuits bleues». Tête chercheuse et changeante, Belin passe du narquois au sentimental, histoire de nous mettre «Sur le cul». Un album callipyge. Boris Senff

