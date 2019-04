De nouvelles voix pour célébrer le génie de Bach

Il a donné à son ensemble musical un nom qui en impose, une étiquette chargée de promesses qu’on retrouve sur les cartons d’invitation: Les Argonautes. Comme la clique de héros célébrés par la mythologie grecque, le contre-ténor Jonas Descotte va prendre le large, flanqué de dix jeunes complices, pour s’élancer dans une aventure artistique aguicheuse. Aujourd’hui, c’est le grand jour: la troupe des chanteurs et musiciens quittera le port pour la première fois et s’attellera à une portion, petite mais diablement complexe, du répertoire de Bach: les «Motets», visités dans tous leurs recoins. L’aventure débute par une intégrale, donc. Voilà qui place le décor.

On pourrait se demander ce qui pousse aujourd’hui un artiste aux premières armes à s’élancer ainsi, dans un paysage genevois par ailleurs bien servi par une offre musicale foisonnante, par des orchestres grands et petits, et par des formations de toutes sortes. Jonas Descotte, 24 ans et un bachelor à achever sous peu à la Haute École de Musique (HEM), n’en a cure. «À Genève, on a la chance d’être entendus et soutenus par des fondations et d’autres institutions à égale mesure que d’autres formations, et cela même si on en est à ses premières expériences. Il n’y a pas d’a priori.» C’est forts de ces appuis et du soutien de la HEM, qui a accompagné le projet sur le plan logistique et à travers le conseil de plusieurs musiciens enseignants, que Les Argonautes peuvent donc lever l’ancre.

Avec quelles intentions précisément? Le jeune chef de chœur aux origines hispano-françaises n’hésite pas: «Il s’agit d’une part de répondre à une frustration personnelle: celle de ne pas avoir eu l’occasion jusqu’ici d’amener ma vision et ma lecture de certaines œuvres. Ensuite il s’agit de concrétiser avec mes compagnons issus de la HEM une même passion pour Bach, et une même volonté d’apporter un nouveau souffle dans l’interprétation de sa musique. Nous voulons bien sûr rester fidèles à l’esprit de la lettre, mais nous pensons qu’il y a encore beaucoup à dire et à faire.» On voit ainsi pointer une nouvelle génération d’interprètes tout à fait décomplexée, qui aurait retenu les leçons des «baroqueux» pionniers – Philippe Herreweghe, John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt… – mais qui n’hésiterait pas à aller ailleurs, vers d’autres rivages.

Un exemple? «Je n’imagine pas m’attaquer à Bach sans apporter nos ornementations, explique Jonas Descotte. Elles sont proscrites par certains chefs mais à mon avis, on peut unir la rigueur intellectuelle de cette position à l’élan novateur, comme le fait si bien Andrew Parrott.» Affichée sans détour, cette ambition promet de beaux lendemains. Car le jeune chef connaît bien le grand large et ses pièges. Entre huit et quatorze ans, sa maison était un bateau qui sillonnait le monde, parents à la barre. Aujourd’hui, les commandes lui reviennent… et le bon vent aussi.

Les Argonautes, en concert au Temple de Carouge, ve 26 avril à 20 h 30. Rens. www.ensembleargonautes.com (TDG)