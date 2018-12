De Mozart au tango, un concert de Nouvel-An pour la bonne cause

C’est une figure à l’énergie contagieuse et aux convictions inamovibles, qui œuvre inlassablement depuis deux décennies en dirigeant des concerts de bienfaisance. Campé dans son siège naturel – cette Salle Opéra des HUG vouée bientôt aux travaux et à une réaffectation –, Eric Bauer a mené près de 250 concerts et a soutenu ainsi des personnes dans le besoin. Son autre grande aventure, elle aussi caritative, prend forme à l’aube de chaque nouvelle année, à travers un rendez-vous musical conçu en faveur de la Thune du Cœur de la Tribune de Genève.

Lors de cette édition, l’événement se déploiera pour la première fois entre les murs à l’acoustique imparable de l’Espace Saint-Gervais. Le programme du concert, lui, trace une diagonale curieuse, qui mènera le public dans une pérégrination entre XVIIIe siècle et époque contemporaine, entre esthétique de l’âge classique et tangos argentins. «J’ai mis à l’affiche deux «Divertimento» de Mozart, explique le chef. Et puis un «Concerto Grosso» de Geminiani, qui est une œuvre formidable. J’ai ajouté des pièces de tango écrit par Gardel et Piazzolla et qui sont déjà orchestrées. Enfin, je n’ai pas résisté à l’appel de Vivaldi. J’ai donc ajouté l’«Hiver» de son «Quatre Saisons». C’est toujours un très grand bonheur de redécouvrir ces partitions.»

La traversée de ce programme alléchant se fera en compagnie de l’Ensemble instrumental romand, dont une partie substantielle des pupitres est constituée par des musiciens de l’Orchestre de la Suisse romande.

Ensemble instrumental romand, Eric Bauer (dir.), Salle Opéra des HUG, sa 1er janv. à 15h; Espace Saint-Gervais, sa 1er janv. à 18h. Concert au bénéfice de la Thune du Cœur de la «Tribune de Genève», entrée libre, collecte. Rens. //espace-saint-gervais.epg.ch (TDG)