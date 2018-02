David Bowie, un retour en fanfare

Évoquer son univers musical équivaut forcément à tourner ses pavillons auditifs vers un continent sonore morcelé où la continuité entre les pièces en présence ne serait pas toujours fermement assurée. La discographie opulente et éclatée de David Bowie nous dit surtout cela, elle nous pousse à des expéditions complexes. L’homme, on le sait, était un aventurier insatiable, un explorateur qui a su cueillir et métaboliser dans ses créations ce qui germait dans les sous-bois des scènes musicales d’Occident, quand il n’était pas lui-même porteur de nouveaux langages. Autant dire que les fluctuations et les revirements spectaculaires servis comme autant de contre-pieds dans ses albums rendent aujourd’hui impossible toute tentative de synthèse, de définition précise du chanteur, disparu voilà deux ans.

Direction krautrock

C’est en partant sans doute de ce constat d’impuissance que Fanfareduloup Orchestra a décidé d’élaborer un hommage aux contours bien délimités et définis de l’artiste. Deux soirs durant, l’orchestre genevois se penche ainsi sur un segment de la carrière de l’Anglais, en plaçant l’opération sous une bannière programmatique on ne peut plus claire: Sound and Vision. Ce qu’on y trouvera précisément? Dans ses notes d’intention, l’âme du projet, le batteur Bernard Trontin – entité pulsante au sein des Young Gods et membre du Fanfareduloup Orchestra depuis 1994 – explique avoir voulu s’arrêter tout particulièrement sur l’album Station to Station.

Ce deuxième opus, gravé en 1975 dans les Cherokee Studios de Los Angeles, occupe une place spéciale dans le corpus de l’artiste puisqu’il annonce des virages dans l’esthétique du chanteur. Campés dans la soul et le funk de Young Americans (album précédent), les six morceaux qui le composent s’orientent déjà vers des textures plus synthétiques, en lorgnant du côté du motorik allemand et plus largement vers ce krautrock en vogue à l’époque au cœur de l’Europe. L’ombre de groupes avant-gardistes comme Kraftwerk, Neu! ou Can se dessine clairement dans l’imaginaire de Bowie. L’affaire prendra d’ailleurs une tout autre ampleur, plus accomplie, avec les albums qui suivront. Ceux de la trilogie berlinoise que constituent Low, Heroes et Lodger.

Attiré depuis toujours par cette esthétique expérimentale, Bernard Trontin en explore avec ses complices Fanfareduloup Orchestra son éclosion. Il retrouve ainsi un artiste qu’il dit avoir suivi sans continuité, par époques distinctes. Et qui un jour a rendu à son tour hommage aux Young Gods en affirmant avoir trouvé chez eux une source d’inspiration dans les années 90, à l’époque où il concevait l’album Outside.

Des couleurs particulières

Quel goût musical aura l’hommage? Le batteur en donne une direction claire dans ses notes: «Bowie a toujours «perverti» les styles qu’il abordait, et je ne me voyais pas faire un hommage avec un groupe de rock qui aurait plus collé à son esprit. Le prendre par un autre biais, avec un groupe qui a une autre sonorité, me semblait plus approprié et plus intéressant que d’essayer de «faire du Bowie». Et puis les souffleurs, qu’on entend rarement chez Bowie, vont amener une couleur toute particulière.»

Sur le versant vocal, ces deux concerts seront portés par une figure, Antoine Läng, qui nous a habitués à des aventures musicales d’une plasticité étonnante. Du jazz à l’expérimentation électroacoustique, en passant par des aventures comme le bruitisme, le chanteur incarne cette aspiration à la liberté que défendait Bowie.

«Sound and Vision», hommage à David Bowie, L’Alhambra, rue de la Rôtisserie 10, ve 23 fév. à 20h. Rens. www.fanfareduloup-orchestra.ch

(TDG)