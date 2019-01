Daniel Barenboim, la parabole déclinante d'un récital

Dans un agenda noirci jusqu’aux dernières lignes, Daniel Barenboim a réussi à trouver des interstices pour placer une courte tournée européenne – sept villes, neuf récitals – qui a fait aussi un détour par Genève samedi soir. Monument de l’art pianistique, mais aussi baguette majeure et directeur avisé de maisons lyriques, le musicien a conçu son récital du Victoria Hall autour de quatre sonates de Beethoven.

Ce qu’on retient de cette pérégrination? Le sentiment d’un effilochage progressif de son art, d’une parabole déclinante qui aura généré certes des instants de grâce et d’extase mais aussi des épisodes plus contrastés et inaboutis. Mais allons par ordre, pour dire tout d’abord combien le toucher de l’Israélo-argentin, ses legatos et ses phrasés, demeurent d’une finesse rare. Ainsi, les lignes de l’«Andante», dans la «Sonate N°13, op. 27 n°1», dévoilent un ton méditatif d’une grande profondeur, souffle qu’on retrouvera ailleurs, dans un bouleversant «Largo e mesto» de la «Sonate N°7, op. 10 n°3», ou encore dans l’«Adagio molto» de la «Waldstein», placée en épilogue de récital. Ici, l’impact percussif des marteaux sur les cordes se laisse à peine entendre; l’oreille ne retient qu’un délicat fil mélodique.

Mais, si étonnant que cela puisse paraître, Barenboim affiche ailleurs des scories, des décalages importants et des fausses notes découlant sans doute d'un jeu précipité, d'une envie d'en découdre et d'achever l'ouvrage. On en aperçoit la tendance en première partie de soirée; on en constate la dimension imposante en deuxième, avec un «Rondo» de la Sonate N°27, op. 90» qui aurait mérité davantage d'attention et de soins. Ou avec le grand final de la «Waldstein», dans un «Prestissimo» où la virtuosité a côtoyé une fatigue palpable. Barenboim est parti visiblement touché par l'ovation que lui a réservée le public. Mais n'a pas concédé de bis.