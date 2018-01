Damso, Roméo Elvis et Cie: la fine fleur du rap belge débarque à Genève

Damso, Roméo Elvis, Caballero & JeanJass: de la dite «nouvelle vague» du rap belge, il ne manque que Hamza à l’affiche du Beat Festival. C’est peu dire alors que l’événement fait office de rendez-vous incontournable. Seconde édition de ce gros raout consacré aux rimes bien salées, la copieuse soirée organisée samedi à l’Arena – six concerts, sept heures de musique – se fait l’écho des dernières tribulations d’une scène en pleine expansion.

Le hip-hop d’antan est-il mort? Sans même y répondre, la nouvelle génération de hâbleurs débarque avec son attirail électronique chaloupé, larguant des mots choisis à grand renfort de clips. Il y a là le reflet d’une jeunesse en quête de représentants ad hoc, voudrait-on croire: ce sont des hommes surtout (aucune femme à l’affiche ce soir-là) dont l’esprit fonceur ne se départit jamais d’une mélancolie tenace. «Voilà déjà une plombe que j’suis fracas/Allongé dans une tombe pleine de vieux tracas…», chante Damso, le grand Congolais de Matonge, à Bruxelles. On vous cite une rime jolie? Il y en a bien d’autres, certaines très vulgaires, parfaitement machistes, ou au contraire ironiques, mais qui disent toujours un certain mal de vivre.

Fiesta et mélancolie

Et puis, Damso et les Belges, comme le reste des troupes attendues à l’Arena, servent du fun à leur manière. Ainsi encore du Français Lorenzo, alias «l’empereur du sale», coquin qui «éjacule en poudre» et entend «pervertir la jeunesse». Ou serait-ce à son compatriote Kaaris qu’iront les préférences («La go, là, c’est p’têt une fille bien, mais on préfère les tchoins»)? À Sofiane, le vétéran, une décennie de scène bien secouée? Un groupe anglophone, un seul, participe aux agapes, $uicideboy$: catalogué «horrorcore», ce duo de La Nouvelle-Orléans évoque drogue, suicide et autres malédictions contemporaines qui valent bien les diables d’antan. Affreux? Le public, aussi jeune soit-il, n’est pas dupe: samedi, c’est pour la fiesta qu’on ira à l’Arena.

The Beat Festival sa 27 jan, de 18 h à 3 h, Arena. Infos: soldoutprod.com

(TDG)