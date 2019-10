Christophe Maé: «Pas question de sortir certains gros mots à table!»

Toute la journée, Christophe Maé a enchaîné les interviews. Le passage obligé de la promo, quand on pèse son poids en termes de réussite économique dans les pays francophones, n’est pas un déjeuner sur l’herbe. C’est aussi ça, «La vie d’artiste», titre justement du nouvel opus du gai luron de la variété française. Composer, tourner, chanter… causer. «Ça me va, même si ce n’est pas mon exercice favori», tempère le gars du Vaucluse, 44 ans, teint hâlé, barbe taillée, dégaine de gavroche sortant du bain, poli et léger comme sa musique.

On l’avait rencontré il y a dix ans, et peu de choses ont changé depuis, ne serait-ce sa position, désormais parmi les meneurs indiscutables du genre. Le message de Maé reste désarmant de candeur, mais tout autant d’efficacité: il aime les gens, même ceux qui ne l’aiment pas trop, et bien malin qui pourrait y voir de l’hypocrisie après avoir passé un peu de temps en son aimable compagnie. Il chante les petits malheurs et les grands bonheurs, c’est son truc depuis que, tout gosse, la plume de Francis Cabrel flatta sa fibre romantique et rêveuse. Il ne se pique pas de politique, sinon quand il s’agit de récolter des sous pour Les Restos du Cœur ou le Téléthon. Il raconte sa famille, sa femme et ses deux fistons. La volonté de réduire les distances entre Paris et eux conditionna «La vie d’artiste», enregistré pas loin de leur maison varoise.

Moins Sardou que Dassin

Dans la longue liste des champions de la variété française, il est bien moins Sardou ou Balavoine que Lenorman ou Dassin – d’ailleurs, il regrette la fin des émissions des Carpentier, quand tout le monde venait pousser la chansonnette aux heures de grande écoute. Sur le disque, il interpelle ses auditeurs d’un «mes amours» décomplexé, mais Jean-Louis Aubert le faisait déjà. «C’est juste, je n’y avais pas pensé!»

On le croit tout autant quand il jure faire ce métier pour vivre sur la route, et tant mieux si les kilomètres s’avalent dans un tour bus confortable plutôt que dans une guimbarde avec les guitares sur les genoux. «À 18 ans, j’ai dit à mon père que je ne voulais faire plus que ça. J’ai arrêté mon apprentissage de pâtissier et je suis parti jouer dans les bars. On allait l’hiver à Megève ou à Crans-Montana, l’été sur la Côte d’Azur ou en Corse.» Le souvenir d’un engagement à Sion, vers 1999 dans un bistrot de l’avenue de la Gare (La Nouvelle Époque), le fait s’illuminer. «Comment s’appelait le gérant, déjà?» Impossible sur le coup de se rappeler qu’il se prénommait Toni, mais l’évocation a réveillé des souvenirs. «Franchement, je ne pourrais pas dire que cette vie-là était beaucoup moins heureuse que celle d’aujourd’hui, à succès. C’est vraiment mon truc, ce que je raconte dans la chanson «Casting»: il faut que je chante, que j’aille vers les gens, qu’ils m’acceptent ou non.»

Pousser sa voix

Numéro un des ventes à chaque nouvel album, c’est la première option qui l’emporte: les gens l’acceptent. L’enthousiasme incompressible, ses arias aux senteurs de lavande et son bon fond assurent la formule à succès, même s’il reconnaît avoir un peu poussé sa voix à ses débuts, et pas seulement dans la comédie musicale du «Roi Soleil» qui le découvrit. «Je voulais montrer que je savais chanter, que je ne rigolais pas. Aujourd’hui, j’apprends à «déchanter» afin que le texte soit plus brut et qu’il frappe mieux.»

Il cite Brel, Bécaud et Lama. Il aurait pu ajouter Stromae, chef de file avec Lomepal et Roméo Elvis d’une chanson mêlée de rap et d’electro, qui cartonne auprès des ados et pourrait rendre obsolète les quadras. Là encore, Maé ne s’en fait pas, y voyant le signe d’un heureux dynamisme et ne regrettant pas, contrairement à son ami Pascal Obispo, la pauvreté mélodique des vocalistes de l’autotune. «Je vois combien mes gosses aiment écouter ça. Bon, il faut juste se gaffer de certains gros mots: pas question qu’ils me sortent ça à table!»