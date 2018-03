Cent bougies pour notre bel orchestre

Il est à quelques heures d’une présentation de saison pas tout à fait comme les autres. Jonathan Nott prépare une soirée de gala, durant laquelle ses protégés offriront au public du Victoria Hall un choix de pièces qui ont marqué l’histoire centenaire de l’Orchestre de la Suisse romande. Le chef britannique accompagnera ainsi, en musique, la première étape d’un anniversaire qui en impose. La vénérable institution garde pourtant l’agilité artistique d’une jeune fille; la preuve par les contenus de la saison à venir, qui seront dévoilés par la même occasion. Comment ont-ils été conçus par le directeur artistique et musical? Quels sont les aspirations et les attentes du chef britannique? Quel bilan tire-t-il de son orchestre, après avoir passé plus d’une année à sa direction? Jonathan Nott nous répond avec cet enthousiasme que les mélomanes lui reconnaissent lorsqu’il dirige l’OSR.

Que raconte-t-elle, l’affiche du centenaire de l’orchestre?

Elle parle des racines et de la tradition musicale de cette institution, mais elle regarde ailleurs aussi. Il est primordial à mes yeux de prévoir des événements qui sortent de l’ordinaire et qui permettent de croiser les époques et les styles. Prenez le cas de Brahms, qui sera très présent durant cette saison: c’est un compositeur que j’adore. Mais ce qui m’intéresse c’est de coupler sa musique avec des œuvres de la deuxième école viennoise. D’établir les continuités et de mettre en valeur tout ce qui relie par exemple la Rhapsodie pour alto, chœur d’homme et orchestre de Brahms à la Suite lyrique d’Alban Berg. On retrouvera cette même envie de connexion dans les trois concerts du court festival en novembre prochain, lorsqu’on fêtera le centenaire.

Quelle est la première préoccupation qui vous anime lorsque vous pensez au programme d’un concert?

Parfois, je peux partir de l’envie reliée à une pièce en particulier, comme les Variations pour orchestre op. 31 de Schönberg. Je me dis alors: «Je veux la jouer absolument et il faut que je lui trouve un environnement musical qui lui fasse écho». L’autre point de départ est moins affirmé, il se construit avec des époques et des styles disparates, au milieu desquels il faut trouver des lignes cohérentes. Par ailleurs, j’ai besoin aussi de savoir que le programme pourra nous aider, les musiciens et moi-même, à comprendre pourquoi nous sommes là et ce que nous voulons dire. Au fond, et pour résumer, il s’agit toujours de faire coexister plusieurs nécessités et exigences: certaines œuvres doivent aider la progression de l’orchestre, d’autres doivent satisfaire les attentes du public et le bousculer un peu dans ses habitudes, en offrant des assemblages inattendus et des œuvres dont il ne veut pas nécessairement.

Croyez-vous que l’OSR s’inscrit encore dans une tradition, dans une identité musicale définie? Penche-t-elle toujours autant vers le répertoire français, vers les compositeurs russes?

Ernest Ansermet a transmis l’idée qu’il faut rester au contact avec les compositeurs et les créations de son époque. Stravinski et Ravel produisaient de la musique contemporaine durant les premières décennies du règne du fondateur, il ne faut pas l’oublier. De mon côté, je suis arrivé ici en étant très à l’aise avec ce qui se fait et se produit dans le domaine de la musique contemporaine. Je pense aussi que l’OSR dépasse en réalité le territoire auquel on l’associe. Avec des chefs comme Horst Stein, Wolfgang Sawallisch ou encore Marek Janowski, l’orchestre a beaucoup travaillé le répertoire germanique et a ajouté ainsi d’autres pages à son histoire. Ainsi, lorsqu’on se réfère aux bases de l’orchestre il ne faudrait jamais oublier de les redéfinir sans cesse. Au fond, Genève est une ville située au cœur de l’Europe, ses liens et ses influences et ses styles sont multiples.

L’anniversaire de l’OSR offre aussi la possibilité de donner, ailleurs, une nouvelle visibilité à l’orchestre…

Oui, absolument. J’ai l’intention de profiter de cette occasion rêvée pour faire passer l’idée que ce patrimoine dont nous disposons doit être partagé ailleurs, dans ces pays d’Europe dotés d’une grande tradition musicale. Les tournées au loin, en Asie ou en Amérique du Sud sont nécessaires, mais il faut aussi renouveler sans cesse l’expérience des belles salles de notre continent. Il faut sortir du cadre étroit du Victoria Hall, qui incarne une certaine époque, qui fait partie de notre identité mais qui est aujourd’hui désuet.

Quels sont les territoires musicaux que vous aimeriez explorer davantage avec l’OSR?

La saison prochaine nous allons nous confronter à Britten ou à Chostakovitch, par exemple. Ce sera relativement nouveau pour moi aussi, puisque dans mon parcours, j’ai beaucoup travaillé le répertoire français, jusqu’à disons mes vingt ans. Puis je me suis consacré à l’opéra, dans toutes ses traditions. Et enfin, j’ai été dans le domaine de la création contemporaine et du grand répertoire symphonique germanique. Ce qui veut dire qu’il y a énormément de pièces que je n’ai jamais dirigées.

Après plus d’une année passée à la direction de l’orchestre, quelle idée vous êtes-vous fait de ses qualités?

Il y a au sein de l’OSR une qualité de base qui est assez rare: l’absence de conflits entre clans. J’ajouterais que c’est une formation qui travaille beaucoup et qui garde en elle une belle naïveté. C’est-à-dire que les musiciens demeurent ouverts à de nouvelles expériences. C’est un grand atout lorsque, en tant que chef, on ne doit pas faire face à des blocages. Je crois enfin que cette formation est dotée d’une grande finesse et d’une belle subtilité dans l’expression musicale. C’est là qu’on retrouve sa tradition, sa faculté qui lui permet d’approcher agilement des répertoires qui lui sont parfois peu familiers.

Que faut-il améliorer?

Il faut trouver les sonorités justes et pertinentes pour chaque répertoire, pour chacune des pièces abordées. Depuis cinquante ans, de façon tout à fait généralisée, on s’est mis dans la tête que le bon son réside dans l’effet de brillance, dans les aigus éclatants. Je trouve a contrario que la beauté se situe davantage dans les profondeurs. Il faut alors travailler les graves, placer autrement les contrebasses au sein de l’orchestre et transmettre cette notion à tous les musiciens: les contrebasses charpentent une phrase et les autres instruments doivent déposer leurs sonorités à l’intérieur. Cela prend du temps parce qu’on touche aussi au sens de la virtuosité des musiciens. Les mélomanes, de leur côté, sont souvent attachés à l’idée que pour être de qualité, un orchestre doit jouer juste et ensemble. Je me bats contre cette idée, car bien sûr, on peut polir la surface d’une noix, lui ôter toutes les aspérités, mais si on ne montre pas son noyau, cela ne sert à rien. J’entends beaucoup d’enregistrements qui se contentent d’être dans le juste mais qui ne montrent absolument rien. J’estime que lorsque les musiciens ont la même idée de la musique abordée, ils jouent tout naturellement ensemble et juste.

S’il fallait retenir une qualité d’Ernest Ansermet, laquelle choisiriez-vous?

Je ne connais pas tous ses enregistrements, mais ce qui revient avec insistance chez lui, c’est le respect de la partition. C’est impressionnant, surtout lorsqu’il est question d’œuvres très jeunes, comme Petrouchka de Stravinski.

Trois mélomanes évoquent leurs meilleurs souvenirs avec l’OSR

Georges Schürch, ancien président de la Fondation de l’OSR, président du Cercle romand Richard Wagner.

L’enregistrement indispensable?

Le Tricorne, le ballet avec soprano de Manuel de Falla. Il a été capté au Victoria Hall et publié en 1961, sous la direction d’Ernest Ansermet, avec la voix de la grande Teresa Berganza. C’est une version époustouflante qui n’a jamais quitté le catalogue de la maison Decca. Le chef avait par ailleurs créé l’ouvrage à Londres, en 1919. Dans l’enregistrement en question, on trouve un orchestre au meilleur de sa forme, capable de conférer à l’œuvre des couleurs vives. Ce disque demeure un antidote puissant contre la morosité et la grisaille. C’est un beau rayon de soleil espagnol.

L’expérience scénique indélébile? C’était le jour de mon trentième anniversaire, le 16 juin 1976. Ce soir-là, le chef Wolfgang Sawallisch proposait une Neuvième Symphonie de Beethoven, œuvre qu’on entendait peu à l’époque à Genève, ainsi que la Fantaisie pour piano, chœur et orchestre» du même compositeur. Je n’oublierai jamais la manière qu’avait Sawalisch de diriger depuis le piano; et puis la beauté du quatuor de voix solistes engagées pour l’occasion, tout comme la prestation de la Chorale du Brassus, préparée à l’époque par le regretté André Charlet.

Le chef d’orchestre mémorable? Je suis particulièrement lié à Armin Jordan, aux souvenirs innombrables qu’il a laissés. Il apportait à ses interprétations une grande humanité et une belle profondeur. Il était aussi philosophe et cela s’entendait. Il a su redonner une identité sonore à l’OSR à un moment où l’orchestre s’était quelque peu internationalisé. Sur le versant de l’opéra, jamais je n’oublierai ses Parsifal et Tristan et Isolde de Wagner, ou son Lady Macbeth de Mzensk de Chostakovitch.

Didier Schnorhk, violoncelliste, ancien suppléant à l’OSR, secrétaire général du Concours de Genève

L’enregistrement indispensable? La Messe en mi-bémol majeur de Schubert dirigée par Armin Jordan et publiée par le label Cascavelle. Ce n’est peut-être pas la meilleure version mais on y trouve des musiciens que j’apprécie beaucoup et qui sont tous de la région. Il y a surtout une dimension profondément humaine, qui se déploie sans recours inutiles aux envolées grandiloquentes. Cette sincérité musicale parvient à transmettre beaucoup d’émotions. C’est précisément ce que j’aimais chez Jordan. L’écoute de cette Messe continue de m’émouvoir.

L’expérience scénique indélébile? Je me souviens d’une Symphonie N° 9 de Schubert au début des années 1980, avec Horst Stein ou Wolfgang Sawallisch à la direction. Je faisais mes études et c’était une époque où j’allais écouter tous les concerts d’abonnement de l’OSR pour élargir le plus possible mes connaissances musicales. Il se trouve que je n’étais pas du tout familier de cette œuvre. La version écoutée au Victoria Hall a été pour moi une baffe inoubliable.

Le chef d’orchestre mémorable? Il y a deux figures auxquelles je suis attaché. Celle d’Antal Dorati tout d’abord, qui était l’invité de l’OSR lors de mon premier concert en tant que suppléant. J’étais jeune, perdu au milieu des pupitres; lui, il était âgé et avec une grande aura. Lorsqu’on a attaqué la Neuvième Symphonie de Bruckner, j’ai été soufflé par la progression sonore de l’orchestre. Ce fut un moment inoubliable et une expérience absolument nouvelle pour moi. Puis il y a Armin Jordan: sa lecture de La Mer de Debussy m’a marqué à vie. Il avait une grande humanité et il savait faire décoller les œuvres et leur faire atteindre un très haut niveau émotionnel.

André Piguet, ancien président des Amis de l’OSR et membre de la commission artistique de l’orchestre

L’enregistrement indispensable? Je choisis l’intégrale des Symphonies de Bruckner parue chez Pentatone sous la direction de Marek Janowski. Cette version pose une question intéressante: est-ce qu’un orchestre possède vraiment un son propre? Un répertoire de choix qui s’y rattacherait et structurerait une tradition? On associe souvent l’OSR avec la musique française et russe. Or, cette intégrale prouve par les actes que l’orchestre peut être excellent loin de ses zones habituelles. Le chef a beaucoup travaillé, on en retrouve le résultat dans l’évidence qui se dégage des phrases musicales, ou encore dans le soin qui est apporté aux textures sonores.

L’expérience scénique indélébile? Je ne suis pas un inconditionnel de l’opéra, et pourtant, l’événement qui m’a le plus touché demeure le Tristan et Isolde de Wagner dirigé au Grand Théâtre par Armin Jordan et mis en scène par Olivier Py en 2005. On disait souvent que la mort d’Isolde dirigée par Furtwängler était inégalable. Mais à cette occasion, Jordan a touché un grand sommet, il a transfiguré cette scène puissante, d’une touche épurée, quasi chambriste. Ce fut du coup une mort extatique.

Le chef d’orchestre mémorable? Kurt Sanderling, que j’ai découvert lors d’un concert donné à la salle de conférences du palais de l’ONU. Il n’avait pas une gestique notablement spectaculaire mais il savait générer la pleine adhésion des musiciens. En répétition, il avait une manière particulière de leur parler, de les interpeller de façon poétique sur l’amour ou sur Dieu, par exemple. Cela finissait par s’entendre au concert. Chacun de ses retours en terre romande était du coup un événement très attendu. R.Z. (TDG)