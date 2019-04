Céline Dion sort un nouvel album

Céline Dion va publier un nouvel album et effectuer sa première tournée nord-américaine depuis dix ans, tous deux intitulés «Courage», a annoncé la chanteuse québécoise, qui achève actuellement une longue résidence à Las Vegas.

«Time to hit the road» («C'est le moment de prendre la route»), lance la pétulante artiste dans une vidéo mise en ligne sur son site officiel, tout en coiffant une casquette brodée du mot «Boss» (patron ou patronne), en lettres argentées. «Ciao for now, Las Vegas!» («A bientôt, Las Vegas»), est-il écrit sur le miroir de sa loge lorsqu'elle se lève et quitte les lieux, un sourire aux lèvres.

For the first time in over a decade, Celine Dion will tour North America. Tickets go on sale Friday, April 12. Team Celine presale starts Monday, April 8. For more info including all tour dates go to https://t.co/PbVwUvFssV - Team Celine https://t.co/spxgqjVxUZ pic.twitter.com/qo4lu7xK22 — Celine Dion (@celinedion) April 3, 2019

Nouveau morceau

Elle prend alors le volant d'un camion, à l'arrière duquel se trouve un sosie d'Elvis Presley, typique de Las Vegas, ainsi qu'une femme d'âge mûr devant une machine à sous, également typique de la Cité du vice.

Résonnent les notes de ce qui semble être un nouveau morceau de Céline Dion, très électronique et dansant, dans lequel elle entonne: «I'm Flying on my Own» («Je vole seule»).

Record

En résidence à Las Vegas depuis 16 ans, séjour marqué par plusieurs coupures, Céline Dion quittera la capitale du jeu après un dernier concert, le 8 juin, au Colosseum, la salle de spectacle du casino Caesars Palace. Elle lancera sa tournée de quarante dates le 18 septembre à Québec, pour la conclure, le 13 mars 2020, à Pittsburgh.

L'album, intitulé «Courage», comme la tournée, devrait sortir en novembre, selon la chanteuse, âgée de 51 ans. La dernière tournée de Céline Dion en Amérique du Nord remonte à 2009, dans le cadre de la tournée mondiale «Taking Chances». Elle a depuis effectué plusieurs tournées dans d'autres régions du monde.

Le premier volet de sa résidence à Las Vegas, «A New Day», de 2003 à 2007, détient le record en la matière, avec 385 millions de dollars de recettes aux guichets.

Hommage à son mari

Quelques mois après le décès de son époux, René Angélil, mort le 14 janvier 2016, Céline Dion avait annoncé la sortie prochaine d'un album en anglais, qui n'aura finalement vu le jour que trois ans après.

Il devait contenir un morceau écrit par la chanteuse américaine Pink en hommage au mari de la star québécoise. (afp/nxp)