Camille et Julie Berthollet, deux sœurs à l’unisson

Pas de doute possible: ces chevelures rousses, l’une sauvage, l’autre apprivoisée appartiennent bien aux sœurs Berthollet. Assises sagement sur le cana­pé d’une petite pièce attenant à l’un des studios de la RTS à Lausanne, elles affichent des looks de fête. Caraco de soie noir, blazer à paillettes, jean, talons noirs et rouge à lèvres lie de vin pour l’aînée Julie (21 ans), robe moulante à fleurs ultracourte, bottines à clous noires et rouge à lèvres bois de rose irisé pour sa cadette et fan numéro un, Camille (20 ans). Souriantes, curieuses, surprenantes – notamment quand elles s’emballent en parlant de fromage – et disponibles, elles ne sont pas du genre à se cacher derrière leurs instruments – le violon et le violoncelle attendent sagement dans leurs étuis de transport. En cette fin 2018, elles assurent la promotion de leur dernier album, «Entre 2», où elles revisitent avec leurs instruments à cordes des succès de la chanson française, de Gainsbourg à Stromae en passant par Petit Biscuit ou Nino Ferrer.

Votre dernier disque s’appelle «Entre 2», pourtant, vous êtes tellement proches qu’il est impossible de s’y immiscer, non?

Camille Berthollet (C. B.): Ah mais non, même si c’est vrai qu’on fait vraiment tout ensemble, qu’on se connaît par cœur et qu’il nous arrive fréquemment de dire la même chose.

Julie Berthollet (J. B.): Ça ne nous empêche pas d’avoir chacune nos amis de notre côté. Le fait d’être fusionnelles est un plus, pas un frein.

Comment avez-vous choisi quelles chansons interpréter sur cet album?

C. B: Pour les morceaux plus anciens, on a opté pour les chansons avec lesquelles on a grandi, puisque c’est ce qu’écoutaient nos parents.

J. B: Le classique a été notre premier amour, mais il y a toujours eu la chanson française en toile de fond. Cela faisait plusieurs années qu’on réfléchissait à lier les deux sur un album. L’an dernier on a multiplié les collaborations, on a joué avec les Shaka Ponk, Frais­sinet ou Thomas Dutronc alors ça nous a encouragées dans notre démarche.

C. B: Mais pour revenir à votre question, le choix s’est fait naturellement. On a les mêmes goûts alors on a surtout pris des chansons qui ont de belles mélodies qui se prêtent bien au violon.

Quand vous composiez vos adaptations, vous imaginiez dans quelles situations les gens allaient écouter cet album?

C. B: Non, c’était vraiment un grand saut dans l’inconnu après nos trois albums classiques.

J. B: On ne savait pas comment le public allait réagir à la fusion de nos deux univers. On l’a fait avec conviction, mais je dois dire qu’on est rassurées, maintenant qu’on reçoit des retours enthousiastes. On nous confirme que ce disque réunit les générations. Chacun s’y retrouve.

C’est sans doute votre grande maîtrise qui vous autorise à emmener la musique ailleurs…

C. B: On se dit en effet qu’on a tellement étudié et travaillé que ce serait dommage de nous cantonner à un public averti, de ne pas prendre des risques, de rester sagement dans notre case toute notre vie.

Vous dites que c’est facile de faire aimer le classique aux jeunes. Quelle est votre recette?

J. B: C’est comme quand on essaie de faire aimer les légumes aux tout-petits. On commence par quelque chose de plutôt doux qui plaît à tout le monde.

C. B: On en modifie l’aspect de base aussi, pour surprendre. En musique, on choisira peut-être un air que les gens auront entendu dans un film sans forcément y prêter l’oreille et qu’ils vont tout de même reconnaître. On utilise le mécanisme du souvenir. Une fois les gens ouverts à notre musique, on leur proposera des pièces plus complexes.

C’est vrai que «fastoche» est un mot que vous utilisez beaucoup en famille?

C. B: Toi tu utilisais beaucoup «fastoche» petite, non?

J. B: Oui, ça énervait beaucoup ma première prof de violon. À chaque fois qu’elle me présentait un morceau, je haussais les épaules et disais «fastoche».

C’était juste pour dire que vous préférez le mot «facile» à celui de «prodige»…

C. B: Ah oui, en effet, celui-là, on le déteste parce que les gens l’associent au singe savant…

J. B: Il manque clairement la notion de travail. Il y a une part d’inné ou de facilité à la base, mais après il faut des heures et des heures de passion, d’application, de concentration.



Grâce à votre look, vous êtes descendues de la tour d’ivoire du classique. Mais l’apparence n’est-elle pas devenue trop importante?

C. B: Ah mais non, jamais! C’est notre plaisir. On adore la mode, on fait d’ailleurs beaucoup trop de shopping. On a toujours eu les yeux qui brillaient devant de belles tenues de scène. Surtout qu’elles sont souvent trop classiques, trop souvent noires.

J. B: On veut porter ce qu’on aime et réfléchir à l’esthétique de ce qu’on présente sur scène. Les gens viennent nous écouter, mais ils viennent aussi nous voir.

Depuis que vous êtes nées, rien ne vous résiste, sauf peut être le mécénat, pour jouer sur des instruments précieux…

C. B: On cherche toujours, c’est vrai. Aussi bien pour un violon qu’un violoncelle. Les prix pour des instruments anciens viennent d’une autre planète.

J. B: Les assurances coûtent un bras, voire les deux. Il faudrait être soutenues par des grandes entreprises comme des banques…

Vous multipliez les collaborations. Avec qui rêveriez-vous ou auriez-vous rêvé de jouer?

C. B: J’aurais adoré rencontrer Michael Jackson. C’est un génie. Il osait innover, casser les barrières. Bon, on va dire quelqu’un de vivant aussi peut être?

J. B: Si on pouvait jouer un jour avec Céline Dion ou Vianney. En plus il vient d’enregistrer un titre avec un quatuor à cordes, ça nous aurait beaucoup plu. (TDG)