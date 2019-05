Brad Mehldau s’en vient au Victoria Hall avec son fameux trio

Brad Mehldau. Figure révérée du piano jazz en solitaire? Cependant, le musicien nord-américain, fabuleux claviériste dont le jeu se nourrit aussi bien du classique que du baroque, de la pop et de l’électronique, ne conçoit son art comme complet, total, que lorsqu’il joue en trio. Avec son trio, tel qu’on pourra l’écouter ce jeudi 16 mai au Victoria Hall: Larry grenadier à la contrebasse, lequel n’a plus quitté le pianiste depuis l’album «Introducing Brad Mehldau», en 1995. Ainsi que Jeff Ballard, indéfectible batteur depuis «Day is Done», en 2005, lorsque ce dernier remplaçait Jorge Rossy.

Quinze ans après avoir trouvé sa formule idéale, le Brad Mehldau Trio a gagné une réputation propre à le faire comparer à de fameux aînés. Ainsi du pianiste Bill Evans, dès les années 60, avec le contrebassiste Eddie Gomez notamment. Ou de Keith Jarrett avec Gary Peacock, à la contrebasse, et Jack Dejohnette dès les années 80.

Dernier album issu de ce dialogue à trois, «Seymour Reads The Constitution!», paru en 2018, reprend notamment «Friends» des Beach Boys et «Great Day» de Paul McCartney.

Brad Mehldau Trio Je 16 mai, 20 h 30, Victoria Hall. Infos: prestigeartists.ch (TDG)