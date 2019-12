Billboard va compter les vues sur YouTube

Le groupe Billboard va intégrer les visionnages de vidéos musicales sur YouTube dans son classement des meilleures ventes d'albums aux États-Unis. Il veut ainsi mieux tenir compte des modes de consommation de la musique aujourd'hui.

Les classements des titres musicaux, ou singles, prenaient déjà en compte, depuis 2013, le nombre de vues sur la plateforme vidéo de Google, mais ce n'était pas encore le cas de la hiérarchie hebdomadaire officielle des albums. Le Billboard 200, qui contient chaque semaine les 200 meilleures ventes d'albums, intégrera également les vidéos regardées via les plateformes Spotify, Apple, ou Tidal.

