Beau et éphémère, l’Opéra des Nations nous dit adieu et s’en va en Chine

À l’origine, ce n’était qu’une friche, une sorte de terrain vague dans les entrailles duquel des ouvriers donnant les premiers coups de pioche avaient trouvé, enfouis au plus profond de la terre, de vieux déchets de chantier. À l’époque, au printemps 2015, on venait de raser des baraquements ayant servi à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID). Personne, sinon les professionnels très proches du dossier et des travaux qui débutaient, n’imaginait que sur cette parcelle placée à quelques encablures du Palais des Nations s’érigerait une structure boisée qui allait marquer l’histoire culturelle de la ville de Genève. Ce bâtiment qu’on regrette déjà, cet Opéra des Nations (ODN) tout de bois paré, quittera bientôt son terrain et sa ville d’adoption pour filer ailleurs, à Pékin. Trois ans après son assemblage, ce théâtre lyrique qui a accueilli des dizaines de spectacles et des milliers de spectateurs ne connaîtra plus de levers de rideau chez nous.

Son démontage, qui commencera d’ici environ deux mois et qui devrait durer entre quatre et cinq mois, marque l’épilogue d’une histoire heureuse, accueillie au début avec une réticence toute genevoise, accompagnée par la suite avec un enthousiasme croissant et quasi unanime. Acheté à Paris, l’équipement est arrivé en pièces détachées pour suppléer à la fermeture du Grand Théâtre, qui a achevé entre-temps sa cure de jouvence.

Préparer un kit géant

D’entrée, il a fallu adapter ses formes et ses volumes. Travail dont se souvient parfaitement Claus Hässig, secrétaire général du Grand Théâtre et tête pensante de toute l’opération. Fraîchement retraité, mais mandaté pour diriger aussi le démontage et l’acheminement de la structure, cet homme au verbe riche et au ton sobre connaît l’ODN et ses moindres recoins sur le bout des doigts. «Le bâtiment acheté à la Comédie française était conçu pour du théâtre parlé, il comportait une salle pouvant accueillir 750 places. Nous avons gardé sa structure de base, ce qui nous a permis de gagner du temps dans la gestion du chantier, mais nous en avons agrandi le volume de 40%. Cela a permis de passer à une jauge de 1118 spectateurs et a rendu possible la création indispensable d’une fosse.»

Aujourd’hui, après les tracas liés à l’édification du théâtre, le directeur est confronté à ceux, tout aussi complexes, de son démontage. Premier souci? «Il faut démonter sans abîmer les pièces, puis les emballer de sorte que leur transport par camion puis par bateau ne provoque aucun dégât fâcheux.» Mais il y a davantage: «Il faut tenir compte que le dernier élément démonté doit être aussi le premier déballé à Pékin. Cela demande une grande réflexion. Ces jours-ci, je passe mon temps à transmettre sans cesse des consignes et des recommandations aux Chinois.» On tiendrait donc là un kit géant qui, à l’image de ce que fait un fabricant nordique de meubles, aspirerait à être intelligible dans ses instructions et relativement facile dans son montage.

L’autre grand défi de l’opération est représenté par l’acheminement vers la Chine des 980 tonnes de pièces en bois, dont certaines – comme cette poutre centrale de 32 mètres de long! – particulièrement imposantes. Pour y parvenir, il est à peu près acquis que le convoi de 120 camions remorques passera par la France, lâchera sa cargaison à Marseille, où une centaine de conteneurs standard et spéciaux accueilleront le tout sur un bateau. «Pour ce genre de scénario, où il s’agit d’acheminer aussi des pièces d’envergure, chaque pays européen a sa propre législation et ses règles, explique Claus Hässig. La française est la plus favorable, cela a déterminé notre choix.»

Les coûts de l’acheminement – comme ceux liés au prix de vente de l’équipement – sont gardés secrets mais ils sont à la charge de l’acquéreur chinois. En l’absence de données spécifiques, il faut alors se contenter d’un ordre de grandeur et se rabattre sur ce que Genève avait déboursé pour donner vie à l’Opéra des Nations. Le bâtiment à lui seul avait coûté neuf millions de francs. À cela s’étaient ajoutés quatre millions, nécessaires pour équiper la parcelle en électricité et eau et pour aménager tout le terrain environnant.

La billetterie pour rentabiliser

À l’heure de leur présentation en 2015, ces chiffres avaient généré des commentaires critiques. Étaient-ils trop importants ou démesurés, comme certains le relevaient à l’époque? Fallait-il choisir un autre scénario, en louant une salle existante? Avec le recul, comptes en main, Claus Hässig réaffirme aujourd’hui combien l’option adoptée a été judicieuse. «En nous donnant une salle, nous avons gardé le contrôle sur l’agenda très complexe des productions lyriques. Mais surtout, ce choix a fait l’objet d’un business plan établi de manière minutieuse. Les coûts liés à l’ODN ont fini par être très vite rentabilisés, et ce uniquement avec les entrées de la billetterie. Nous savons que chaque fauteuil génère en moyenne 8000 francs de revenu par saison. Si on multiplie cela par les 1118 places disponible dans la salle et par la centaine de levers de rideau que compte une saison, on a tout de suite un élément de réponse importante sur cette question particulière. Bien sûr, nous aurions pu opter pour d’autres solutions. Louer le Bâtiment des Forces motrices, par exemple. Cela, on le sait aujourd’hui, aurait généré un déficit d’environ trois millions.»

Alors que l’ODN a fermé ses portes, les mélomanes se rappelleront longtemps l’expérience intense que cette salle a souvent réservée. La proximité de la scène, les excellentes qualités acoustiques, la chaleur qui se dégageait de ces lieux, ont suscité une vague d’enthousiasme. Une dizaine de maisons lyriques dans le monde ont d’ailleurs manifesté un intérêt appuyé pour cette structure admirable. Son départ va ouvrir le temps des souvenirs et de la nostalgie. Seule consolation: aux antipodes comme ici, l’opéra continuera de résonner entre ses bois.

«Cette scène avait une véritable âme»

Tobias Richter, dont le mandat à la tête du Grand Théâtre expire à la fin de cette saison, affiche une satisfaction certaine à l’heure de l’épilogue de l’histoire de l’Opéra des Nations. «Cette structure a très vite dévoilé une âme, ce qui ne s’invente pas de toutes pièces, nous confie-t-il par téléphone. Elle a été davantage qu’une scène d’appoint ou de remplacement du Grand Théâtre, elle a permis au contraire de concrétiser des projets et des productions que nous n’aurions pas programmées sous cette forme ailleurs.» Un travelling sur les deux saisons et demie passées sous les boiseries de l’ODN permet au directeur général de la maison de s’arrêter sur quelques instants inoubliables à ses yeux.

«Bien évidemment, le premier spectacle en février 2016, l’«Alcina» d’Haendel, a concentré à lui seul beaucoup d’attentes, d’angoisses et de stress. La réussite de cette entrée en matière nous a confortés dans nos choix et nos orientations, qui prévoyaient notamment une plus grande place pour le répertoire baroque. D’autres pièces, innombrables, ont tout aussi bien marché. Le «Médecin malgré lui» de Charles Gounod, dans une mise en scène de Laurent Pelly, par exemple. Ici, on a touché une production simple et fonctionnelle. On a retrouvé alors un théâtre de tréteaux exigeant, demandant du métier, sans laisser de marges à la triche. Cela s’est adapté parfaitement aux équipements limités de l’ODN.»

Tobias Richter souligne encore l’importance d’une fosse placée à vue du public, un trait qui a apporté un souffle positif auprès des musiciens: «Habituellement, ceux-ci sont à peine aperçus dans les grandes salles. Ici, ils étaient intégrés au spectacle, ils faisaient partie intégrante de la scène. Ce fut un atout conséquent.» Et côté public, quelle a été la réponse durant ces deux ans et demi? «Le taux de remplissage global se situe autour de 90%, avec un pic cette année de 93-94%. Ce sont des données très satisfaisantes, que je n’attendais pas lorsque cette aventure a été imaginée puis conçue.» R.Z. (TDG)