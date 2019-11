Batida fonce tout droit vers la transe sonique

On sait la verve parfois très rock dont fait preuve Batida dans son jeu de percussions en pagaille. On connaît également les finesses savantes que l’ensemble genevois met dans son répertoire contemporain. De la pop démontée aux délices bruitistes les plus impressionnants, de l’héritage de Stravinsky aux partitions graphiques sur mesure, ce sympathique quintet explore à sa façon, unique, un champ musical à 360 degrés.

Cette fois encore, Batida n’en fera qu’à sa tête, en puisant dans son propre corpus d’écriture. Programme surprise, donc, bien que l’on ne doute nullement du résultat auquel s’attendre: explosif!

En deuxième partie de soirée, place sera faite à un compatriote, le pianiste Alix Vesper, qui marrie l’instrument acoustique, les boîtes à rythmes et les synthétiseurs en suivant à la lettre les patterns de la house et de la techno. Une curiosité plutôt vouée à la danse.

Batida Je 14 nov., 20 h, Usine Parker, rue Jacques-Grosselin 50. Infos: ensemble-batida.com