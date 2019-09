BCUC à l'Alhambra, tambours et voix survoltés

D’abord, un coup de corne, le souffle grêle de cette vuvuzela vendue par cargos entiers lors du Mondial 2010. Originaire de Soweto, comme les musiciens de BCUC, nouveaux hérauts sud-africains en terres européennes. La Bâtie les voulait. Exalté par leur prestation samedi à l’Alhambra, le public les a adulés.

BCUC, pour Bantu Continua Uhuru Consciousness. La musique va ainsi: quatre coups portés lourds, démultipliés par trois percussionnistes – un set de congas, deux grosses caisses. De sorte que l’assistance se retrouve captée par cette pulsation frénétique. Chaque thème commence avec la basse: pas d’autres effets que le choc rond des cordes claquant sous les doigts. Trois notes ascendantes, puis descendantes. Simplicité évoquant parfois le trait nerveux d’une basse punk.

Du concert vers le théâtre

Ensuite, les chanteurs, au nombre de trois. Un premier choriste lance un appel guttural. L’autre, une femme, s’envole d’une ligne vocale haute et nette. Puis le leader, au centre, amorce sa litanie, reprise par l’ensemble. Et le chant s’emballe, de plus en plus fort, le tempo accélère et les timbres deviennent cris et hurlements.

Spectaculaire, théâtral, le show dévie dans le conte. Le leader harangue, prévient, éructe, enrage. Il est une rive et son eau, dit-il. Y va-t-on pour «se laver de ses péchés»? Regard au ciel, gestes ostentatoires, ce fou de la scène annonce sa dernière «prière»: «Mama, we’re coming home.» Après quatre mois sur la route des festivals, BCUC, lessivé, est définitivement adopté par le public du Vieux-Continent.