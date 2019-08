Avec l’OSR, des Amis qui vous veulent du bien

Elle nous tend d’entrée le programme de l’association qu’elle préside. Une trentaine de pages épaisses, entièrement tournées vers la saison 2019-2020, dont on trouve tous les faits et gestes à venir dans un format agile, traversé par des traits graphiques autrement plus clairs et élégants que par le passé. C’est un fait, cette sorte de carte de visite nous dit entre les lignes combien l’opération de dépoussiérage et de réorganisation est minutieuse au sein des Amis de l’Orchestre de la Suisse romande (OSR). Et dans ce domaine, qui tient de la refonte, la présidente Valérie Laemmel-Juillard ne cache pas y trouver son compte et ses plaisirs.

Façonner et revitaliser les territoires qu’elle investit, c’est une action récurrente dans son parcours professionnel. Cela a débuté tôt, dès la fin de ses études de droit, lorsqu’elle s’est retrouvée très jeune à la tête du Service de la taxe professionnelle de la Ville de Genève, où il a fallu réinventer un environnement décliné au masculin et dominé par des figures d’un certain âge.

Sauveur de l’OSR

Aujourd’hui, près de quatre décennies plus tard, cette femme au caractère affirmé pilote bénévolement une entité importante dans le paysage culturel genevois. Les Amis de l’OSR regroupent plus de 3600 membres qui, avec leurs dons et leurs cotisations, contribuent au bon fonctionnement de l’orchestre fondé il y a cent ans et des poussières par Ernest Ansermet. Cet apport a permis en 1935 la survie et la pérennisation de l’OSR, à une époque où l’institution était au bord du gouffre. L’aide ne s’est jamais tarie depuis. Elle sera de mise encore pour la saison qui ouvre ses portes ce soir au Victoria Hall sous la baguette de Jonathan Nott. Montant versé dans les caisses de l’orchestre? Cela reste un secret, mais on le chiffre ici et là à plusieurs centaines de milliers de francs par année. «Nous participons ainsi à cette partie du budget qui n’est pas couverte par les subventions de la Ville de Genève et du Canton», note la présidente.

Voilà pour la mission pécuniaire. Mais ce qui importe aux yeux de Valérie Laemmel-Juillard est ailleurs. «Mon premier objectif est de faire rayonner l’OSR auprès du public, à travers les concerts d’automne et de l’An, qui ont lieu au Victoria Hall. Mais aussi par le biais de nombreuses activités que nous proposons aux adhérents: des répétitions générales aux conférences, des Concerts de midi avec accès gratuit aux événements musicaux plus intimistes, auprès des privés.» C’est une patiente pénétration des couches sociales de la cité qui se déploie ainsi. Car l’association veut étoffer ses rangs et, dans un même mouvement de séduction, rajeunir si possible le public mélomane qui franchit le seuil du Victoria Hall. Vaste défi.

Tout le monde est dès lors le bienvenu chez les Amis. Les cotisations offrent un éventail de possibilités adapté à tous les porte-monnaie. D’une simple contribution de 150 francs, on peut s’élever jusqu’aux cimes et atteindre les 10 000 francs.

Des finances redressées

Les autres défis? Ils sont à relever auprès du conseil de fondation de l’OSR et de son bureau – deux rouages centraux de la gouvernance. La présidente y a une voix au chapitre et participe aux décisions stratégiques et opérationnelles. Quant aux Amis, beaucoup a été fait mais tout n’est pas achevé: «Depuis ma nomination en 2016, ma priorité a été de récupérer la situation financière problématique de l’association, note sans détour Valérie Laemmel-Juillard. Après des ajustements et une réorganisation interne, nous sommes parvenus à diminuer considérablement les frais de fonctionnement. J’aimerais désormais parvenir à constituer un fonds de réserve pour parer aux imprévus.»

C’est un des dossiers ouverts et chauds qui rythment l’agenda bien saturé de la présidente. Car l’ancienne juge, qui, entre 1986 et 2018, a traversé tous les méandres du pénal et du civil, s’investit ailleurs aussi. Dans la politique, par exemple, domaine où elle a été une candidate malheureuse – pour 163 voix – lors des dernières élections au Grand Conseil. Et dans le social aussi, en siégeant à l’association Aide aux victimes de violence en couple. Une information qu’elle nous glisse en quittant la terrasse du café où elle nous a reçus. Une pointe de fierté s’affiche alors dans sa voix. Et ce sera l’unique.

Orchestre de la Suisse romande, début de la saison au Victoria Hall, me 28 août à 20 h. Rens. www.osr.ch