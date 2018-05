Avec Riccardo Muti, la jeunesse conquérante

La légende du personnage se mesure d’entrée, alors que tout reste à dire sur le versant musical et que d’une foulée svelte, le regard on ne peut plus sévère, l’homme dans son costume sobre ne fait que se diriger vers le podium. Face à une salle de l’Opéra des Nations comble, Riccardo Muti recueille déjà les prémisses des ovations à venir: les «bravos» fusent en préambule et disent l’attente fébrile que le ténébreux chef d’orchestre a su susciter auprès des mélomanes venus l’écouter dimanche soir. Le détour par Genève du Napolitain a une saveur particulière. Parce que le concert a placé aussi au centre de la scène la formation fondée par le «maestro» voilà quatorze ans, soit cet Orchestra Giovanile Luigi Cherubini constitué de talents âgés de moins de 30 ans, italiens pour la plupart, tous issus d’une sélection drastique menée par un jury international.

Il y a quelques jours, Riccardo Muti nous confiait que, à travers ce projet musical, il entendait transmettre à ses protégés la nécessité et le devoir de donner au monde de la beauté (lire notre édition du 25 mai). À la noblesse des intentions ont fait écho dimanche des gestes musicaux renversants de raffinement et de justesse. La démonstration s’est déployée en première partie à travers un choix artistique ferme, presque entièrement placé sous le signe de l’«Intermezzo», soit des interludes issus de ce filon lyrique proche du naturalisme qu’est le «verismo» italien.

Du célèbre passage de «Cavalleria Rusticana» de Mascagni à celui de «I Pagliacci» de Leoncavallo, de «Manon Lescaut» de Puccini à «Fedora» de Giordano, Riccardo Muti a mené les siens dans des pages symphoniques souvent méditatives et sentimentales – «Contemplazione» d’Alfredo Catalani, qui ouvrait le concert, a annoncé d’ailleurs la couleur. Le cantabile de l’orchestre, les phrasés soyeux des archets, la plasticité des dynamiques, si souples et sensibles, tout comme la rigueur dans les attaques – lancées parfois d’un simple regard du chef – ont donné forme à un paysage musical saisissant, au souffle profond et aux textures irrésistibles. Et que dire de la deuxième partie, entièrement tournée vers l’«Ouverture» et les musiques du ballet conçues par Giuseppe Verdi pour ses «Vêpres siciliennes»? Ici, les pages virtuoses (clarinette, hautbois et flûte traversière), relevées avec naturel, ont été d’une grâce confondante. À bientôt 77 ans, Riccardo Muti garde ainsi, avec ces pupitres, une jeunesse toujours conquérante. (TDG)