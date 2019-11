Avec Pongo, le féminisme se danse aussi avec les fesses

Vêtue telle une boule à facettes, Pongo déboule sur la scène du Rez de l’Usine, jetant des syncopes à vive allure, éclaboussant l’assistance à ses pieds d’un rugissement homérique.

Vendredi soir, Les Créatives battent leur plein, et Pongo tient le marteau. Ce sont des batteries trépidantes issues du kuduro angolais («cu duro» en portugais, soit cul dur, en référence aux mouvements des fesses). Une musique qui file droit, sans jamais se retourner, électrisée par le débit puissant de la chanteuse, son timbre de gorge donnant le tempo des percussions.

Résilience et coup-de-poing

Pour qui connaissait le refrain «Wegue Wegue» comme succès du groupe lisboète Buraka Som Sistema, voici le thème repris par son interprète d’origine. A capella d’abord, pour mieux envoyer les instruments ensuite. Et les corps de s’enflammer, de vibrer de bas en haut. Et la communauté, au fait des derniers levers de jambes en vogue sous l’équateur, de s’engager dans un jeu très physique. Avec Pongo, le féminisme aussi se danse avec les fesses.

À la furia vocale et rythmique de Pongo précédait les manières très américaines d’une Sud-Africaine non moins énergique. Dope Saint Jude, du Cap, n’a pas une voix incroyable, mais des arguments musclés pour asseoir son discours. «Je fais ma musique pour tout le monde, également pour les filles!» L’assemblée, mixte, approuve d’un grand «yeah» collectif, tandis que le son lourd de basses enfle de partout. Dope Saint Jude verbalise, contre le racisme, pour la parité. «Women», «femina», «Tu veux savoir comment je vis?» À l’écran, un coup-de-poing américain alterne avec le mot «resilient». «Tout est dans l’attitude, on va vous l’enseigner!»