Aux Athénéennes, l'heure des instruments augmentés

Est-ce toujours un violoncelle ce que tient entre ses mains Vincent Ségal? En fermant les yeux et en oubliant ses courbes boisées, l’écoute des sonorités qui en exhalent font tanguer les certitudes. C’est que le musicien français – qui passe depuis quelques décennies pour un chamane assoiffé de cultures éloignées – déconstruit les conventions rattachées d’habitude à cet objet aux quatre cordes. Ségal malaxe et tord jusqu’à l’invraisemblable; armé d’une technique décoiffante, il crée une réalité musicale augmentée qui ne cesse de désarçonner.

Mercredi soir, on aura donc entendu son art du double pizzicato, sa science du coup d’archet qui parvient à se faufiler dans des plis quasi bruitistes. Invité par Les Athénéennes, l’homme a été donc une figure tutélaire, aux côtés des jeunes talentueux du Quatuor Voce. Au programme: une poignée de pièces courtes écrites par le soliste. Puis un voyage qui est passé notamment par l’Égypte et par le Brésil, en compagnie aussi de l’excellent clarinettiste syrien Kinan Azmeh et de Kevin Siddiki (guitare et zarb). La pérégrination souvent palpitante de cette belle tribu n’a pas toujours gardé toute sa tension: des longueurs à l’improvisation ont parfois dilué un propos qui aurait gagné à être plus concis. Mais la complicité des artistes et la profondeur du discours ont saisi le public.

Plus tard, sublime surprise, la salle de l’Alhambra entre-temps quelque peu clairsemée, a fait la place à une formation jazz dont il faut retenir le nom et suivre sans réserve le parcours: Flash Pig. Un quartet mené par une fratrie (Adrien et Maxime Sanchez) dont la richesse de l’écriture et la maîtrise technique laisseront une trace profonde dans l’édition en cours du festival. (TDG)