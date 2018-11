Anne Sylvestre en concert: à la fin, c'est une merveille

Immobile au centre de la scène, son long manteau, sa tignasse rouge pour signature visuelle, Anne Sylvestre enchaîne les titres comme une folle. Elle a 84 ans, pas de temps à perdre. Elle a probablement le trac, comme toujours. Elle est séduisante, comme toujours. Ce soir-là, à l’enseigne des Spectacles onésiens, sous enseigne des Créatives, trois femmes, trois virtuoses du classique, ont dressé la cour: Claude Collet au piano, Chloé Hammond aux clarinettes, Isabelle Vuarnesson au violoncelle, c’est un orchestre de chambre dont les timbres variés apportent un cadre subtil, équilibré, sans faire de préciosité.

À la chanteuse de choisir où elle ira. Dans les années 80? «La faute à Eve», «L’honneur». La décennie suivante? «Carcasse», «D’accord». Les années 2000 encore – «Gay, marions-nous» – et le plus récent – 2013, «Violette», «Malentendu»… Une nouvelle chanson enfin, dont nous n’aurons pas le titre. Elle dit: «Notre petit jardin n’est plus qu’un marécage, on se croirait à Bruges, avec toi le déluge». Chapeau bas devant la plume, la mélodie.

Ces gens qui doutent

On ne cherchera point le cristal dans la voix, ces montées surnaturelles. C’était il y a vingt ans au moins, ça n’a plus de sens aujourd’hui. Ici chante une vieille dame. Qui tousse, s’hydrate – «Non, ce n’est pas de l’alcool!» Elle reste juste, tient la baraque. Déçu? Juste ravi sans être retourné. Mais quand on croit l’affaire pliée, le moment de communion partagé, voilà qu’elle revient. Les gens voulaient «Les gens qui doutent». Anne Sylvestre le leur donne, le déclamant cette fois plus qu’elle ne le chante. Douceur extraordinaire sur un tempo lent: c’est une merveille. Puis un tout dernier encore, «Le lac Saint Sébastien», constat désolé de la nature encrassée par l’humaine présence. Entre les accrocs de la fatigue, sous les engelures qu’imposent les ans, cette voix fabuleuse, cette magie, apparaît d’une incroyable beauté. Si bouleversante qu’on en perdrait sa langue en repartant tout ému. (TDG)