Angel Olsen, plus tragique, plus belle

Angel Olsen, avec un nom pareil, on lui donnerait son âme en confession. Ça irait droit dans l’os du sujet, ça trancherait sec, hurlerait, susurrerait, et puis on s’en remettrait ensuite comme d’une énorme gueule de bois. Angel Olsen, voilà le nouveau mirage pop qui pénètre profondément les oreilles en cet automne 2019. Son album s’intitule «All Mirrors», quatrième opus pour la musicienne américaine, qui en a fait, des folks et des rocks en son temps. Celui-là est d’un tout autre acabit. Ce «All Mirrors» nous liquéfie.

Profond alors. Parce que la musique contient un allant incroyable. Affaire d’arrangements pour l’essentiel. Entendez ces cordes! Mieux que le simple ajout d’un tapis de fond – chose si courante – voilà que les traits d’orchestre, dus à Jherek Bischoff et Ben Babbitt sous la houlette du producteur John Congleton, participent pleinement à l’édifice. Tout ce que donne «Lark» – la «blague» – premier titre ouvrant l’album. Ces violons procurent un sentiment de mélancolie, évocation possible du tragique de Sixto Rodriguez tel qu’on l’entend sur «Cause», également des parties orchestrales du «Yellow Submarine» des Beatles, ces courtoisies fanées conçues par George Martin…

Le mirage? Angel Olsen possède une voix plastique, mariant froideur clinique et chaleur stomacale. Surprenant, et non moins déroutant cocktail, qui évoque le lyrisme d’une Kate Bush aussi bien que l’aigre-doux de PJ Harvey, un croisement des deux en somme. Également d’autres figures plus confidentielles – on a en tête Neko Case, cette chanteuse de «country alternative» au timbre aigu, iridescent. Tout en un chez Mme Olsen.

«T'oublier, cela est trop dur»

Et non, ce n’est pas «La petite maison dans la prairie». Plutôt «Les hauts de Hurlevent». Du cinéma, il y en a une part, qui fascine, et pourrait tout autant laisser impassible. Angel Olsen, on l’a compris au fil de ses apparitions sur près de dix ans (elle est âgée de 32 ans), propose une suite de personnages bien campés. C’était la chanteuse qu’on invite dans tel projet «indie», pour le très underground arty conscient Tim Kinsella en 2013, avant cela avec le chantre de la country revisitée, Bonnie «Prince» Billy, pour son «Wolfroy Goes to Town» en 2011. Une figure dont Angel Olsen s’est totalement émancipée depuis. D’abord en livrant sa propre vision du folk, sur «Half Way Home» en 2012. Mais ce qui allait enfin frapper les esprits, c’est son passage à un rock de plus en plus épais, graisseux, roublard, sur «Burn Your Fire for No Witness» en 2014 d’abord, enfin «My Woman» en 2016, tous deux édités par Jagjaguwar, fleuron des labels indépendants américains. Angel Olsen que l’on retrouvait sur scène, son «band» en costard – y compris les musiciennes – elle en talons aiguilles, short extracourt, guitare électrique en bandoulière, éructant «Shut up and kiss me».

En 2019, «All Mirrors» dit autre chose. De la peine de l’amour et des sentiments qui remuglent et rabotent une jeune femme dont le souhait principal consiste à tout dévoiler, pour faire le tri. «Lark» commence ainsi: «To forget you is too hard, there’s still so much left to recover.» «T’oublier, cela est trop dur, il y a tant de choses perdues à retrouver.» Le propos ne paie pas de mine, rien d’extraordinaire dans la formulation. Importe alors l'intention qu’Angel Olsen met dans la scansion, virant d’un timbre doux vers un refrain dramatique. En témoigne entre autres la ballade qui clôt l’album, ce «Chance» à pleurer, rythme ternaire nous renvoyant aux années 1960. «Le drame, dit-elle, voilà ce qui entoure mon propre monde, depuis toujours».

«All Mirrors» Angel Olsen (Jagjaguwar/Irascible). En concert en janvier à Genève.