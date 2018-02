Aliose, moins de quatre minutes pour séduire

Un groupe romand nommé aux Victoires de la musique, il va neiger! Les blagues allaient bon train mercredi matin dans les rues d'un Paris paniqué par le généreux manteau blanc qui a semé le chaos un peu partout.

Nullement dépaysés, mais forcément amusés, Alizé Oswald et Xavier Michel racontent les scènes de panique toute relatives qui ont eu lieu sur les pentes de «leur» 18e arrondissement. «C'est vrai que depuis août, nous passons le plus clair de notre temps ici, explique la moitié féminine d'Aliose, qui a signé chez Warner France il y a trois ans. C'est plus pratique pour la promotion de l'album, la tournée et les séances avec notre petite équipe. D'ailleurs j'ai appris à ne faire que deux bises à force de me prendre un vent avec la troisième...»

Bataille de boules de neige

Au siège de leur maison de disques – à deux pas de l'appartement qu'ils louent dans la capitale française – une bataille de boules de neiges s'improvise dans la cour. «On est venus répéter ici parce qu'il y a une salle bien plus grande que notre appart et nous devions travailler nos déplacements pour occuper la scène le mieux possible», explique Xavier en avalant d'une traite un café serré.

Écrin high-tech au bord de l'eau

La scène en question, c'est l'énorme écrin high-tech de la Seine Musicale (une construction gigantesque et pas tout à fait terminée au bord de l'eau à Boulogne Billancout), qui accueille pour la première fois les Victoires de la musique (habituées au Zénith) vendredi soir sur le coup de 20h55.

Et perdus quelque part dans ce grand raout de l'industrie musicale française (ce sont 600 professionnels de la branche qui décident du palmarès), deux jeunes Suisses auront moins de quatre minutes pour séduire. Pour attiser la curiosité des médias et pour faire vibrer la corde sensible du public. Le trophée, au final, importe moins que la performance. Un moment que la garde rapprochée d'Aliose – Agnès Joffe, la project manager, Bertrand Lamblot, le directeur artistique et Serge Rodriguez le manager – préparent depuis des semaines.

La traversée de Paris

«Ce week-end j'ai encore eu un petit flip, mais là je ne ressens que de l'excitation, sourit Alizé, des étincelles dans ses grands yeux bleus. Je me réjouis d'aller répéter sur place pour voir ce que ça donne.» Mais «aller répéter sur place» en ce mercredi après-midi se transforme en une «traversée de Paris» qui prend des airs de virée en station. Pas de transfert en minibus aux vitres teintées, mais plus d'une bonne heure de métro, un panini mal cuit, une guitare, un veston et un bouquet de roses blanches – le fil rouge de la performance – à la main.

Une fois à Boulogne, la neige glacée crisse sous les baskets peu adaptées. Pas facile de trouver son chemin dans ce tout nouveau quartier aussi moderne que gris. On glisse, on rit, on stresse, mais jamais personne ne se plaint. «On a une chance folle, tellement d'autres rêveraient d'être à notre place», se marre Alizé, à qui on dit souvent qu'elle ressemble à Marion Cotillard tandis qu'on confond Xavier avec Orelsan, grand favori de cette édition 2018 des Victoires...

Entre Catherine Ringer et Charlotte Gainsbourg

Un petit bracelet autour du poignet, quelques escaliers et voilà le groupe propulsé sur le sol noir et brillant de la scène. Les coulisses grouillent de techniciens, de musiciens et les plateaux amovibles de chacun attendent sagement d'être glissés devant les 5000 sièges vides. Soudain, tout devient plus réel. Le chef d'orchestre vient serrer la main du duo. Alizé et Xavier ne connaissent pas encore l'ordre de passage de la soirée. Ce n'est pas grave, ils sont concentrés sur cette chance inouïe d'être exposés à autant de monde à la fois...

Tout s'emballe, il faut assurer un Facebook-live dans les coulisses, alors que l'incroyable Catherine Ringer s'accapare de l'espace avec ses musiciens et son aura impressionnante. Une fois les réglages caméra, lumières, cuivres effectués, place à Aliose. Écrans géants, orchestre, groupe et lumières, le spectacle est impressionnant. Il faut faire vite et bien, Charlotte Gainsbourg, jean et top noir, attend son tour en coulisses... (TDG)