Alela Diane accouche d’une folk bien couvée

«Cette musique est en lien avec la maternité.» La chanteuse Alela Diane, 34 ans, met un point d’honneur à préciser sa nouvelle condition – sa deuxième fille est née l’an dernier – dans la communication accompagnant la sortie de son nouvel album, Cusp. «Rien qu’en disant cela, on a l’impression que l’on va se faire barrer de la liste. Comme si vous aviez soudain perdu le charme de la jeunesse. (…) Il n’y a pas beaucoup de place dans l’industrie de la musique pour des femmes dans la trentaine avec des enfants.»

Avec des artistes comme Taylor Swift, Miley Cyrus ou Katy Perry, l’industrie de la pop s’adresse en effet d’abord aux enfants. Mais c’est justement le propre de certains genres musicaux de permettre à leurs interprètes de vieillir, de se développer et, éventuellement, de grandir. La folk fait en tout cas partie de ces familles musicales qui épousent le destin de leurs champions, sans se soucier du jeunisme ambiant.

Depuis une dizaine d’années et l’album The Pirate’s Gospel, Alela Diane creuse le sillon de la tradition américaine. Après un Farewell embrumé par son divorce en 2013, la chanteuse retrouve la lumière avec ce Cusp qui s’ouvre sur des clairières plus sereines où brille souvent le piano, mais où le propos «maternel» n’oublie pas le monde. Comme sur Émigré où elle imagine les femmes d’un bateau serrant leur progéniture dans la tempête, avant la noyade. Plus prosaïque, la chanson So Tired rappelle les joies ensoleillées de la fatigue parentale. (TDG)