40 navettes pour se rendre au concert d'Elton John

Pour la première fois de son histoire, le Montreux Jazz va se muer en open-air le temps d’une soirée. Samedi, Sir Elton John jouera son unique concert d’adieu au public suisse au stade de la Saussaz, à Chailly-Montreux, devant plus de 15’500 personnes qui ont pu se saisir du précieux sésame (entre 180 et 450 fr. ). Organisation drastique. En plus des 350 staffs qui œuvreront exclusivement pour l’événement le jour J, des entreprises de montage travaillent d’arrache-pied depuis deux semaines avec l’équipe du festival afin de transformer le stade.

Tout est à construire: des tribunes à la scène de 50 mètres de long et ses deux écrans géants, en passant par les bars (plus de 120 mètres pour s’abreuver), l’installation de dix stands de nourriture ou la protection intégrale du gazon. Le Stravinski, lui, qui devait initialement accueillir la star sur deux soirs, restera vide ce 29 juin.

Deux parkings spéciaux

Selon les organisateurs et la police cantonale vaudoise, le scénario est déjà bien rôdé. Les portes ouvriront à 17h00 et le concert de la star britannique débutera à 20h00, sans première partie, pour une durée d’environ 2h40. Le stade fermera à minuit. Un food-truck sera même déjà présent la veille, au cas où les plus grands fans d’Elton John seraient tentés de crécher devant les portes du stade. Sur place, un bancomat sera installé et le paiement par carte sera possible.

Pour rallier les 15’500 spectateurs au stade de la Saussaz, plus de 40 navettes seront déployées. Elles circuleront de 15h à 1h du matin entre le stade, la gare de Vevey, le site du Montreux Jazz Festival et les deux parkings «Elton John», situés à proximité du terrain, en direction de La Veyre. Après la sortie Vevey sur l’autoroute, des panneaux de signalisation et du personnel orienteront les véhicules. La police, qui déploiera un dispositif supplémentaire sur l’autoroute et à proximité du terrain pour assurer la sécurité, conseille de suivre ces indications. Un parking spécial deux roues sera également mis à disposition après la sortie d’autoroute de Montreux.

Les fêtards qui souhaitent profiter du festival en deuxième partie de soirée après Elton John peuvent descendre en navette jusqu’à Montreux. Puis remonter chercher leur voiture au parking du stade grâce à un bus au départ du festival, à 5 heures du matin.Une zone pour taxis et Uber est prévue à proximité du stade, au giratoire Plein Soleil. La prise en charge pour monter au terrain se situe au parking de Chailly, à proximité de la sortie de l’autoroute de Montreux. Selon le festival, les entreprises ont été mises au courant du trajet à effectuer et du lieu où déposer les festivaliers.

Trafic interrompu à Renens

Des trains spéciaux en direction de Lausanne sont prévus pour le retour du concert. Les horaires sont disponibles sur l’application ou le site des CFF. À noter qu’en raison de travaux, le trafic féroviaire sera totalement interrompu à Renens dans la nuit du 29 au 30 juin, entre 00h40 et 4h40. Des bus de remplacement circuleront entre Lausanne, Renens et Bussigny, ainsi qu’entre Lausanne et Allaman. La connexion Lausanne-Genève pourra donc être maintenue.

