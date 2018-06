31'000 festivaliers s'amusent à Caribana

La fréquentation de cette 28e édition est stable et satisfaisante avec le même nombre de festivaliers que l'an dernier, s'est réjoui dimanche Antoine Milesi, porte-parole de la manifestation. La programmation éclectique a convaincu plus de 31'000 festivaliers. «Côté météo, il y a eu un peu de pluie mardi soir pendant le concert de Patrick Bruel et mercredi pour Status quo, mais pour le reste, on est passé entre les gouttes».

La nouvelle formule, qui a instauré une soirée le mardi au lieu du dimanche, a bien fonctionné, constate-t-il. Mardi justement, les fans de Patrick Bruel sont venus nombreux de Suisse, de France et de Belgique pour entendre leur idole. Certains l'ont attendu dès l'aube aux portes du festival.

Mercredi, placé sous le signe du rock, les headbangers d'Eluveitie ont côtoyé la génération Status Quo. Jeudi, la programmation folk a fait carton plein avec Passenger seul en scène avec sa guitare, tout comme la tête d'affiche, les Simple Minds.

La plage de Crans-près-Céligny a pris des allures d'Ibiza pour un vendredi dédié aux musiques électroniques, avec 8000 festivaliers sur le dancefloor. Attendus comme les messies, les prodiges français, Petit Biscuit, Polo & Pan et Ofenbach ont retourné la plage.

L'édition s'est achevée samedi sur le show titanesque de The Script. Côté sécurité, aucun incident n'est à déplorer. La prochaine édition aura lieu du 4 au 8 juin 2019. (ats/nxp)