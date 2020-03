Les musiciens font leur gamme numérique

John Cohen, de Montreuil à Lausanne

Les deux nominations validées jeudi dernier par le conseil de fondation HEMU-CL s’intègrent à une vaste réorganisation de la gouvernance de l’institution. Nicolas Farine, qui assurait depuis un an et demi le poste par intérim de directeur du site HEMU classique de Lausanne, est confirmé dans ses fonctions.



Une nouvelle tête fera son apparition dès la prochaine rentrée: John Cohen devient directeur du Conservatoire de Lausanne. Il succède à Alain Chavaillaz, qui a rejoint la direction de l’HEMU au titre de directeur adjoint en charge du développement de la formation.



Le profil de John Cohen surprend. Né en Belgique mais possédant la nationalité suisse par sa mère, ce cinquantenaire dirige des Conservatoires en France depuis une vingtaine d’années. Il est aussi compositeur, ancien producteur à Radio France et docteur en esthétiques et pratiques des arts. «John Cohen est un esprit brillant qui vulgarise très bien, se réjouit Noémie Robidas.



Il a dirigé des écoles de musique dans la région parisienne, pour des publics pas très ouverts à la musique classique. Il va nous apporter son expérience de directeur d’établissement et sa sagesse.»



En poste actuellement à Montreuil, John Cohen se réjouit de relier pour la première fois sa carrière à ses attaches familiales helvétiques. «Je n’ai jamais vécu en Suisse, mais j’y viens régulièrement. J’ai bouclé une période de ma vie et ce changement est bienvenu pour moi.» Lausanne le stimule tout particulièrement par le fait que l’école de musique (Conservatoire) partage les mêmes locaux que la haute école (HEMU): «En France, le cloisonnement entre les Conservatoires régionaux et l’enseignement supérieur est très étanche. Or c’est cette passerelle qui est la plus délicate. Je vais me consacrer pleinement à l’épanouissement du Conservatoire et à la vie musicale en Suisse.»



John Cohen Compositeur, nouveau directeur du Conservatoire de Lausanne