Le musée du cinéma va s'ouvrir cette année

Attendu de longue date, le musée du cinéma de Los Angeles ouvrira ses portes cette année. Il rendra hommage à Kirk Douglas, qui vient de mourir, âgé de 103 ans, a annoncé l'Académie des Oscars, qui porte le projet.

Il aura fallu près d'un siècle pour que l'idée d'un musée consacré au 7e art voie le jour. Le bâtiment, conçu par l'architecte italien Renzo Piano, censé ouvrir ses portes en 2017, a accusé retard sur retard.

C'est en amont de la 92e édition des Oscars que l'Académie a finalement organisé vendredi pour la presse une visite du site. Celui-ci est situé à quelques kilomètres au sud d'Hollywood.

Une gigantesque sphère de verre, d'acier et de béton se dresse sur un flanc du musée, semblant flotter au-dessus du sol pour incarner «la magie des films». Reliée par des passerelles au bâtiment principal, elle abrite une salle de cinéma de 1000 places équipée des technologies dernier cri.

La mission du musée sera de retracer l'histoire du cinéma, ses innovations, et de montrer aux visiteurs les techniques mises en oeuvre pour réaliser un film. L'essentiel du bâtiment est achevé et plus de 3600 m2 de galeries et de salles d'expositions sont en cours d'aménagement.

Les escarpins rouges de Judy Garland

Côté curiosités, on trouvera dans les vitrines les célèbres escarpins rouges de Judy Garland dans «Le Magicien d'Oz», les portes du fictif «Rick's Café Américain» fréquenté par Humphrey Bogart dans «Casablanca», ou encore la cape de Dracula portée par Bela Lugosi dans le film de 1931.

S'y trouveront aussi en bonne place des souvenirs évoquant Kirk Douglas, légende d'Hollywood décédée mercredi à l'âge de 103 ans. «Nous sommes proches de la famille Douglas. Nous avons des objets liés à Kirk, son histoire sera racontée dans le musée», a assuré à l'AFP le directeur des lieux, Bill Kramer.

Pour son ouverture officielle, le musée organisera une rétrospective consacrée à Hayao Miyazaki, dont les chefs d'oeuvre d'animation du studio Ghibli («Mon voisin Totoro», «Princesse Mononoké», etc.) ont souvent été sélectionnés aux Oscars, qui l'ont récompensé en 2003 pour «Le Voyage de Chihiro».

La rétrospective sera suivie par une exposition sur l'histoire des réalisateurs noirs américains et leur contribution au cinéma de leur pays. Les Oscars ont cette année encore été critiquée pour leur manque de diversité ethnique et culturelle. Hormis la Britannique Cynthia Erivo («Harriet»), tous les acteurs et actrices en lice sont blancs et aucune femme n'a été retenue chez les réalisateurs. (ats/nxp)