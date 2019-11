Markus Raetz, le lapin et son contraire

À leur su ou à leur insu, les Genevois connaissent tous Markus Raetz. Il leur suffit d’ouvrir l’œil. De le porter, lors d’une quelconque balade au bord du lac, sur le mât de métal surmonté de polysémiques torsades qui s’élève place du Rhône, à deux pas des rues marchandes. L’artiste natif de Büren an der Aare (Berne), alors âgé de 59 ans, érigea cette perche en l’an 2000, pour le compte du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève. Presque vingt ans, donc, que «Oui/Non» arbore dans l’espace public son relativisme un tantinet provocateur.

Titillé par cette œuvre qui se transforme selon le point de vue de son spectateur, on peut aussi se rendre en tout temps au Musée d’art et d’histoire contempler la «Métamorphose I» du même Raetz. Normalement au catalogue de la collection permanente, cette sculpture en fonte de fer, effectuée en 1991, figure actuellement au corpus de l’exposition «Métamorphoses», qui embrasse l’influence séminale sur les beaux-arts occidentaux du poème éponyme composé par Ovide au Ier siècle après J.-C. Au milieu des peintures, gravures et autres créations plastiques datant du XVIIe à nos jours – et déclinant des figures mythologiques telles que Léda, Andromède ou Danaé –, trône en effet cet objet mi-narquois mi-philosophique qui prend l’allure, en dégradé, d’un buste chapeauté ou d’un lagomorphe à l’arrêt.

Contrairement aux Valloton, Pradier ou De Chirico qui le jouxtent à l’étage du Musée, Raetz ne narre pas la transfiguration: il la matérialise. La métamorphose, chez lui, rime avec l’anamorphose. Elle intervient dès lors qu’une paire d’yeux appréhende la matière tridimensionnelle, voulue mouvante par son auteur.

Musée d’art et d’histoire, jusqu’au 16 février 2020, www.mah-geneve.ch