Ils concilient bières artisanales et cannabis légal

C’est dans la tranquille rue de Bâle, aux Pâquis, que Stéphane Lo Iacono et Sylvain Dubois viennent d’inaugurer The Green Foam (La Mousse Verte). Amis de longue date, ils ont imaginé un concept inédit pour leur boutique: elle fait à la fois office de cave à bières artisanales et de revendeur de cannabis légal.

«Le public n’est pas forcément le même, mais nous visons en tous les cas des amateurs exigeants sur la qualité des produits, explique Sylvain Dubois, 34 ans. Une part croissante des consommateurs apprécie la bière comme on goûte un grand cru et non pas pour s’enivrer. Un phénomène qui s’observe aussi en matière de cannabis.»

Le jeune homme est revenu il y a quelques mois à Genève après avoir travaillé durant cinq ans dans un bar à bières parisien. Une expérience qui lui a permis de nouer de nombreux contacts au sein du milieu des microbrasseries. Il a aussi acquis de sérieuses connaissances en la matière. Sylvain se montre intarissable pour présenter l’imagination débordante des brasseurs: double IPA, bière à fermentation spontanée ou parfumée de toutes sortes d’arômes. «Les recettes changent tout le temps, c’est ce qui fait tout l’intérêt de l’artisanat.»

Belgique, Danemark, France, Suisse ou États-Unis, l’assortiment provient des quatre coins du monde et compte actuellement une cinquantaine de références. «Nous travaillons uniquement avec des brasseries indépendantes, précise Sylvain. On sait que les petits commerces souffrent toujours plus. Pour nous différencier, nous fournissons des conseils pointus et vendons des marques que l’on ne trouvera jamais dans la grande distribution.»

Une part importante de leur travail consiste ainsi à sélectionner de nouvelles variétés à l’occasion de festivals spécialisés ou de visites auprès de producteurs. La même attention est portée à l’assortiment CBD, synonyme du cannabis contenant moins de 1% de THC. «Nous mettons un point d’honneur à rencontrer tous nos fournisseurs, souligne Stéphane Lo Iacono, 35 ans. Il me tenait très à cœur de trouver quelqu’un dont la production soit respectueuse de l’environnement et possédant une éthique de travail correspondant à notre démarche.»

