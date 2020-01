Du Sprite aux stilettos, le latin hante notre quotidien

À l’image du Monsieur Jourdain de Molière qui s’exprime en prose sans le savoir, nous parlons tous latin sans nous en rendre compte. Tous les jours. Vous en doutez? Nicola Gardini, écrivain et professeur de littérature comparée à l’Université d’Oxford, le démontre dans «Les dix mots latins qui racontent notre monde», ouvrage aussi ludique que fouillé, récemment traduit en français.

Amoureux de la langue d’Ovide et de Virgile, Nicola Gardini a choisi dix termes d’origine latine qui, selon lui, ont «une histoire aventureuse et entraînante par laquelle ils peuvent nous instruire sur les hasards de la sémantique». L’homme de lettres italien conte le cheminement de ces mots (ars, signum, modus, stilus, volvo, memoria, virtus, claritas, spiritus et rete) que l’on rencontre dans les grands textes antiques, mais aussi leur évolution dans les langues romanes.

Des filiations insoupçonnées

Au fil des pages, on découvre des pérégrinations étymologiques surprenantes, des filiations insoupçonnées. Des exemples? En latin, le mot stilus, qui désigne au départ un «objet pointu qui laisse une trace», n’est pas uniquement à l’origine du «stylo» ou, par métonymie, du «style». On le retrouve aussi aux pieds des fashionistas arborant de vertigineux stilettos. Quant au spiritus, s’il est invoqué depuis des siècles à la messe, on le rencontre aujourd’hui au rayon des spiritueux et dans le nom d’une célèbre boisson gazeuse au goût de limonade.

Touffu, l’ouvrage invite aussi à une immersion dans les grands chefs-d’œuvre de la littérature et de la philosophie, de l’Antiquité à nos jours. De Sénèque à Proust, de Dante à Giacomo Leopardi, la clique de penseurs, exégètes, philosophes et écrivains dissertent autour des notions d’ars, de signum ou de memoria.

Mais au-delà de la démonstration de la richesse des mots et de leurs racines souvent étonnantes, de leurs métamorphoses, Nicola Gardini célèbre avant tout une langue vivante, génératrice d’images, de concepts et de débats d’idées. «Le latin, c’est aussi la langue du futur.»