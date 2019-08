Un dernier essai de Morrison sortira bientôt

L'ultime essai de l'écrivaine américaine Toni Morrison, «The Source of Self-Regard», paraîtra en français le 3 octobre sous le titre «La source de l'amour-propre», a-t-on appris mercredi auprès de son éditeur.

«Christian Bourgois Editeur publiera The Source of Self-Regard sous le titre La Source de l'amour-propre , traduit par Christine Laferrière. La sortie est prévue au 3 octobre 2019», a indiqué à l'AFP Clément Ribes, directeur éditorial de Christian Bourgois, la maison d'édition qui a fait connaître l'oeuvre de la romancière aux lecteurs francophones.

Publié en février aux États-Unis, l'ultime essai de l'écrivaine disparue dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 88 ans, aborde les sujets politiques et sociaux d'aujourd'hui (émancipation des femmes, place des minorités dans la société américaine, rôle de l'argent et des médias, racisme et xénophobie...) mais aussi la question de la création artistique et notamment littéraire.

La romancière couronnée par le Nobel de littérature évoque la figure de Martin Luther King et rend un hommage appuyé à l'écrivain et dramaturge James Baldwin (1924-1987), un des plus grands auteurs américains du XXe siècle et militant des droits civiques, contraint à l'exil en France à la fin des années 1940 pour fuir le racisme dans son pays.

Elle porte également dans cet essai un regard critique sur son oeuvre et sur celle d'autres artistes comme le peintre Romare Bearden (1911-1988), la documentariste et militante des droits civiques Toni Cade Bambara (1939-1995) ou encore le metteur en scène Peter Sellars.

Selon son éditeur américain, Penguin Random House, l'essai de Toni Morrison constitue «un ajout lumineux et essentiel à l'oeuvre» de l'écrivaine. (afp/nxp)