Des battantes gagnantes

«Ma mère n’aurait pas aimé me voir sur la couverture de mon livre», confie Simona Brunel-Ferrarelli, contemplant la photo d’elle-même petite fille, placée au-dessus du titre de son premier roman: «Les battantes».

Livrer ainsi au public un document intime et familial ne se fait pas dans le milieu des parents de Simona. «Mon père n’est pas venu me voir au Salon du livre», déplore-t-elle, avant d’admettre que la distance y est pour quelque chose. Le paternel de la lauréate du Prix littéraire de la Société genevoise des écrivains (SGE) vit aux États-Unis.Ces dernières années, Simona a traversé ce qu’elle appelle son tunnel. Perte très mal vécue de son emploi d’institutrice dans une école privée genevoise, problème de santé, deuils à répétition, dont celui de sa mère, l’ont durement éprouvée.

L’appréciation d’un jury, puis celle des lecteurs, ça fait du bien?

Oui, beaucoup de bien. Quand on a 50 ans et qu’une employée de l’Office cantonal de l’emploi vous dit qu’on ne retrouvera pas de travail, c’est très dur. Je l’ai pris comme un arrêt de mort sociale. L’écriture m’a aidée à surmonter cette épreuve et l’intérêt suscité par mon livre m’a redonné une place, un statut.

Votre roman est-il autobiographique?

Certes la photo de couverture renvoie à une scène du livre, mais ce que j’écris n’est pas l’histoire de ma vie. Oui, j’ai puisé dans le passé de ma famille, j’ai réinventé des personnages à partir de caractères et de situations que j’ai en mémoire, mais «Les Battantes» est un roman.

Ce village de Rocca Patrizia, existe-t-il réellement?

Le vrai porte un autre nom mais il est proche de celui de mon livre. Mes parents se sont rencontrés là. Ma mère a passé toute la guerre dans la villa familiale, sans se mêler à la population locale. Quelle n’a pas été sa surprise de me voir me marier avec un villageois plutôt qu’avec un citadin en vacances.

Les différences sociales sont l’un des éléments du roman. Restent-elles importantes aujourd’hui là-haut?

Les locaux ont la fierté d’être de cette région, qui est la terre des Sabines, ces femmes que les Romains ont enlevées pour leur exceptionnelle beauté. Des siècles plus tard, les Romains continuent de venir occuper les belles maisons du village pendant l’été. À cet antagonisme s’ajoute la différence entre paysans et citadins, qui existe toujours, et tous les préjugés, les secrets et les rancœurs qui se bousculent dans un lieu si retiré.

On y croise aussi la grande histoire, n’est-ce pas?

Oui, c’est une terre de résistance, où se cacher est plus facile qu’en plaine. C’est pourquoi des actes d’héroïsme ont eu lieu dans ces montagnes pendant la guerre. Le «bunker des juifs», dont je parle dans «Les Battantes», existe. Je l’ai visité. Le premier éditeur auquel j’ai adressé mon manuscrit aurait voulu que j’approfondisse cet aspect historique, mais le peu que j’en dis me paraît suffisant. Ce n’est pas le sujet du livre.

Passions au pays des Sabins

Le Prix littéraire de la Société genevoise des écrivains (SGE) récompense un livre non paru, dont la publication suit généralement cette distinction. Lauréate de la SGE en 2018, Simona Brunel-Ferrarelli voit sortir «Les battantes» au printemps 2019 aux Editions Encre Fraîche.

Un livre qui retient l’attention par son écriture poétique et vibrante, au service d’un récit éclaté mais, néanmoins, captivant. Il y a les fragments d’un journal intime, un témoignage à la première personne du singulier, des passages en italique, une profusion d’entrées dans une histoire d’adolescence qui culmine à la faveur d’une catastrophe naturelle remarquablement évoquée.

La région où se déroule le roman vibre sous la plume de Simona Brunel-Ferrarelli, qui l’aime autant qu’elle la redoute. Son livre est un cri d’amour pour cette terre italienne et pour les hommes – un surtout, merveilleux Pablo – et les femmes qui la peuplent. La férocité de certaines, la dureté d’autres, au sein même de la famille de la narratrice, attisent le feu des passions.

«Les battantes» par Simona Brunel-Ferrarelli, Éditions Encre Fraîche, 163 pages.

(TDG)